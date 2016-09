Kanzlerin Merkel trifft Frankreichs Staatschef Hollande in Evian

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) trifft am Freitag mit Frankreichs Staatschef François Hollande im ostfranzösischen Evian zusammen (Pressestatement 17.30 Uhr). Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen außen- und europapolitische Themen. Unter anderem dürfte es um die Folgen des geplanten Ausscheidens Großbritanniens aus der Europäischen Union gehen sowie um Fragen der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Begegnung findet am Rande des 25. Deutsch-Französischen Unternehmertreffens statt. An der Konferenz von Evian am Südufer des Genfer Sees nehmen jährlich bis zu 50 Wirtschaftsmanager aus beiden Ländern teil.