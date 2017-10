Katalanen stimmen über Unabhängigkeit von Spanien ab

Die Katalanen stimmen am Sonntag bei einem Unabhängigkeitsreferendum über die Loslösung von Spanien ab. Seine Regierung habe alles vorbereitet, damit die von der Zentralregierung in Madrid verbotene Abstimmung "normal" verlaufen könne, sagte Regionalpräsident Carles Puigdemont am Samstag. Die Bürger in Katalonien rief er zur Gewaltlosigkeit auf. Das spanische Verfassungsgericht hatte das in Barcelona beschlossene Gesetz über einen Volksentscheid für ungültig erklärt.

Katalonien mit seinen etwa 7,5 Millionen Einwohnern ist etwa so groß wie Nordrhein-Westfalen und kommt für etwa ein Fünftel des spanischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf. In der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens, in der eine eigene Sprache gesprochen wird, gibt es seit Jahrzehnten Bestrebungen, sich von Spanien loszulösen.