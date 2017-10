Katalanische Regionalregierung kündigt baldige Unabhängigkeitserklärung an

Nach dem katalanischen Unabhängigkeitsreferendum spitzt sich die Krise in Spanien gefährlich zu. Kataloniens Regionalpräsident Carles Puigdemont kündigte am Mittwoch für die kommenden Tage die Unabhängigkeitserklärung seiner Region an. Zuvor hatte König Felipe VI. schwere Vorwürfe gegen die Regionalregierung erhoben und eine harte Haltung Madrids angekündigt. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Krise.

Puigdemont sagte dem britischen Rundfunksender BBC in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview, die offizielle Loslösung Kataloniens von Spanien sei nur noch "eine Frage von Tagen". Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen. Voraussichtlich bis zum Ende der Woche würden noch Stimmen aus dem Ausland ausgezählt.

"Wir werden also Ende dieser Woche oder Anfang kommender Woche handeln", sagte Puigdemont der BBC. Der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag sagte er: "Ich fühle mich bereits jetzt als Präsident eines freien Landes." Am Mittwochabend wollte der Regionalpräsident eine vom Fernsehen übertragene Ansprache halten. Eine Unabhängigkeitserklärung müsste vom katalanische Regionalparlament beschlossen werden.

Am Vorabend hatte sich Spaniens König mit schweren Vorwürfe gegen Barcelona in den Konflikt eingeschaltet. Mit ihrem "unverantwortlichen Verhalten" gefährde die Regionalregierung die "wirtschaftliche und soziale Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens", sagte er in einer Fernsehansprache.

Die führenden katalanischen Politiker hätten sich mit ihrem Verhalten "außerhalb von Recht und Demokratie" gestellt, sagte der König. Angesichts dessen sei es die Pflicht der "legitimen" Staatsführung, "die verfassungsmäßige Ordnung und das normale Funktionieren der Institutionen sicherzustellen".

Um eine Unabhängigkeitserklärung zu verhindern, könnte die spanische Regierung nun erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen. Über den Verfassungsartikel kann Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Autonomie entziehen. Puigdemont sagte dazu mit Blick auf die wachsende Unterstützung in Katalonien für die Unabhängigkeitsbewegung: "Der Eingriff in die Autonomie, die Festnahme von Mitgliedern der Regionalregierung oder meine Festnahme. Das kann der endgültige Fehler (Madrids) sein."

Der Sprecher der katalanischen Regionalregierung, Jordi Turull, kritisierte die Rede des Königs scharf. Felipe VI. habe "Öl ins Feuer gegossen", sagte Turull dem Regionalsender TV3. So hatte der König die Polizeigewalt beim Unabhängigkeitsreferendum nicht erwähnt.

Derweil leitete die spanische Justiz Ermittlungen gegen den Chef der katalanischen Polizei sowie Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung ein. Ihnen wird Aufwiegelung vorgeworfen.

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz klarer Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgehalten. 90 Prozent der Wähler stimmten laut Regionalregierung mit "Ja". Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Die spanische Polizei war massiv gegen das vom spanischen Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum vorgegangen. Es gab hunderte Verletzte. Mit einem Generalstreik wurde am Dienstag in Katalonien gegen die Polizeigewalt protestiert. Bei Kundgebungen in Barcelona strömten laut Polizei etwa 700.000 Menschen zusammen.

Die Krise in Spanien sorgt international zunehmend für Sorge. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, er hoffe, dass dieser "innerspanische Konflikt" friedlich und im Dialog gelöst werde. Auch das US-Außenministerium mahnte eine "gewaltfreie" Lösung an.

Im Europaparlament wurde massive Kritik am Vorgehen der spanischen Polizei und Sorge über europaweite Auswirkungen der Krise laut. Der Ko-Vorsitzende der Grünen, der Belgier Philippe Lamberts, bezeichnete die Krise als "viel ernster als der Brexit". Der spanische Christdemokrat Esteban Gonzales Pons warnte, ein "Bruch der spanischen Einheit" würde einen "Dominoeffekt auf dem ganzen Kontinent" bewirken.

Einige Abgeordneten forderten die EU-Kommission auf, eine Vermittlerrolle zu übernehmen. Ein spanischer Regierungsvertreter wies eine Vermittlung aber zurück.