Katalanische Regionalregierung will bald Unabhängigkeit erklären

Katalonien könnte sich nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum schon bald von Spanien lossagen. Das Regionalparlament will möglicherweise bei einer Sitzung am kommenden Montag die Unabhängigkeit erklären, verlautete am Mittwoch aus der Regionalregierung in Barcelona. Zuvor hatte König Felipe VI. die Regionalregierung scharf kritisiert und eine harte Haltung Madrids angekündigt. International wächst die Sorge vor einer weiteren Eskalation der Krise.

Der Ausgang des Referendums vom Sonntag solle am 9. Oktober im katalanischen Regionalparlament besprochen werden, hieß es bei der Regionalregierung. "Je nachdem, wie die Sitzung verläuft, könnte die Unabhängigkeit erklärt werden."

Zuvor hatte Regionalpräsident Carles Puigdemont angekündigt, die offizielle Loslösung Kataloniens von Spanien sei nur noch "eine Frage von Tagen". Sobald das vollständige Ergebnis des Referendums vorliege, werde Katalonien binnen 48 Stunden die Unabhängigkeit ausrufen, sagte Puigdemont dem britischen Sender BBC. Voraussichtlich bis zum Ende der Woche würden noch Stimmen aus dem Ausland ausgezählt.

Der Regionalpräsident wollte am Mittwochabend eine Ansprache halten, die mit Spannung erwartet wurde. Der "Bild"-Zeitung vom Donnerstag sagte er: "Ich fühle mich bereits jetzt als Präsident eines freien Landes."

Das Vorgehen der katalanischen Verantwortlichen ist von der Regierung in Madrid scharf kritisiert worden. Am Dienstagabend schaltete sich auch König Felipe VI. in den Konflikt ein - mit schweren Vorwürfen Richtung Barcelona. Mit ihrem "unverantwortlichen Verhalten" gefährde die Regionalregierung die "wirtschaftliche und soziale Stabilität Kataloniens und ganz Spaniens", sagte er in einer Fernsehansprache.

Die führenden katalanischen Politiker hätten sich mit ihrem Verhalten "außerhalb von Recht und Demokratie" gestellt, sagte der König. Angesichts dessen sei es die Pflicht der "legitimen" Staatsführung, "die verfassungsmäßige Ordnung und das normale Funktionieren der Institutionen sicherzustellen".

Um eine Unabhängigkeitserklärung zu verhindern, könnte die spanische Regierung nun erstmals in der Geschichte des Landes auf Artikel 155 der Verfassung zurückgreifen. Über den Verfassungsartikel kann Madrid die Regionalregierung entmachten und Katalonien die Teilautonomie entziehen.

Puigdemont sagte dazu mit Blick auf die wachsende Unterstützung in Katalonien für die Unabhängigkeitsbewegung: "Der Eingriff in die Autonomie, die Festnahme von Mitgliedern der Regionalregierung oder meine Festnahme. Das kann der endgültige Fehler (Madrids) sein."

Derweil leitete die spanische Justiz Ermittlungen gegen den Chef der katalanischen Polizei sowie Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung ein. Ihnen wird Aufwiegelung vorgeworfen.

Am Sonntag hatten die Katalanen trotz klarer Warnungen der Regierung in Madrid ein Referendum über die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens abgehalten. 90 Prozent der Wähler stimmten laut Regionalregierung mit "Ja". Die Wahlbeteiligung lag bei 42 Prozent.

Die spanische Polizei war massiv gegen das vom spanischen Verfassungsgericht als rechtswidrig eingestufte Referendum vorgegangen. Es gab hunderte Verletzte.

Die Krise in Spanien sorgt international zunehmend für Sorge. In Berlin sagte Regierungssprecher Steffen Seibert, er hoffe, dass dieser "innerspanische Konflikt" friedlich und im Dialog gelöst werde. Auch das US-Außenministerium mahnte eine "gewaltfreie" Lösung an.

Die EU-Kommission rief beide Seiten zum Dialog auf. "Es ist Zeit zu reden, um einen Weg aus dieser Sackgasse zu finden", sagte Kommissions-Vize Frans Timmermans im Europaparlament in Straßburg. Ziel müsse es dabei sein, "innerhalb der verfassungsmäßigen Ordnung Spaniens zu arbeiten".

"Setzt Euch an einen Tisch und redet miteinander", sagte der Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei (EVP), Manfred Weber, bei der Debatte. Der Chef der sozialdemokratischen Fraktion, Gianni Pittella, warnte die Katalanen vor einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung. "Dies würde zusätzliches Öl ins Feuer gießen." Wie die meisten Redner kritisierte der Vorsitzende der Liberalen, Guy Verhofstadt, das Referendum als nicht verfassungskonform.