Kauder lehnt Abzug deutscher Soldaten aus türkischem Incirlik ab

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat Forderungen vor allem aus der SPD nach einem Abzug der deutschen Soldaten aus der Türkei zurückgewiesen. Ein Abzug der Tornado- sowie Tankflugzeuge und ihrer Besatzungen würde den Kampf gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) erheblich erschweren, warnte Kauder in der "Bild am Sonntag".

Hintergrund für die Forderungen nach einem Abzug ist die Weigerung der Türkei, deutschen Abgeordneten Besuche der Soldaten auf dem Stützpunkt Incirlik zu erlauben. "Der Kampf gegen den IS muss konsequent weitergeführt werden, gerade jetzt, wo die Terroristen in die Defensive geraten sind", forderte gleichwohl Kauder.

Die deutschen Soldaten seien "nicht in der Türkei, um deren Präsident Recep Tayyip Erdogan einen Gefallen zu tun, sondern um eine Nato-Aufgabe zu erfüllen". Zudem habe er die Hoffnung, "dass die Türkei bald wieder Besuche von Abgeordneten erlaubt", sagte der CDU-Politiker.

Seit der Bundestag im Juni die Massaker an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten während des Ersten Weltkrieges in einer Resolution als Völkermord einstufte, verwehrt die Türkei deutschen Abgeordneten den Besuch bei den in Incirlik stationierten Bundeswehrsoldaten.

Aus der SPD wurde daher die Forderung laut, das im Dezember auslaufende Mandat für den Einsatz nicht zu verlängern. Experten wiesen zudem darauf hin, dass die Flugzeuge statt von Incirlik auch von Flughäfen in Jordanien oder Zypern starten könnten.