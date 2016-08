Kauder will Bürger um 15 Milliarden Euro im Jahr entlasten

Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich dafür ausgesprochen, in der kommenden Legislaturperiode die Bürger um 15 Milliarden Euro zu entlasten. "In der nächsten Legislaturperiode wird es noch eine größere Steuererleichterung geben. Ich kann mir eine Entlastung um die 15 Milliarden Euro im Jahr vorstellen", sagte Kauder der "Bild am Sonntag". Es sollten davon vor allem die Familien und die Bezieher kleiner und mittlerer Einkommen profitieren.

Angesichts der hohen Steuereinnahmen wird seit Wochen in allen Parteien über die Senkung der Steuern diskutiert. Kauder versicherte in der " Bild am Sonntag", dass die Union zu ihren Wahlversprechen stehe. "Im letzten Regierungsprogramm haben wir keine Steuererleichterungen versprochen. Aber wir haben zugesagt, dass es keine neuen Steuern sowie keine Steuererhöhungen gibt und dass wir die Mütterrente verbessern. Das haben wir eingehalten", sagte der CDU-Politiker.

Auch SPD-Chef Sigmar Gabriel plädierte für Entlastungen für Arbeitnehmer und Familien. Mit Blick auf notwendige Investitionen warnte Gabriel aber in einem Interview für die ZDF-Sendung "Berlin direkt" am Sonntag vor "gigantischen Steuersenkungsversprechen". "Wir müssen zum Beispiel wesentlich mehr in Bildung und Forschung investieren. Wir müssen die Infrastruktur verbessern. Wir müssen die Digitalisierung voran bringen", mahnte der SPD-Chef.

Mit Blick auf aktuell hohe Einnahmeüberschüsse sagte Gabriel, man müsse "einen Teil dieser Überschüsse geben in Investitionen für Bildung, für Forschung, für Infrastruktur, Digitales". Ein anderer Teil könne in die "Entlastung von Familien, Alleinerziehenden, Arbeitnehmern" fließen.

Diese seien allerdings weniger bei den Steuern als bei den Sozialabgaben notwendig, sagte Gabriel weiter. Gerade die genannten Gruppen "bezahlen oftmals wenig Steuern, aber hohe Sozialabgaben". Korrekturen sollte es nach dem Willen des SPD-Chefs aber auch bei der Steuer geben. So sei die Einkommensgrenze, ab der der Spitzensteuersatz greife, derzeit zu früh angesetzt, zugleich sei aber der Spitzensteuersatz selbst "für die wirklich Wohlhabenden zu niedrig."

Auch NRW-Finanzminister Norbert Walter-Borjans ( SPD) warnte davor, den Bürgern Steuersenkungen ohne ausreichende Gegenfinanzierung zu versprechen. Konjunkturell bedingte Rekordergebnisse bei den Steuereinnahmen seien "keine geeignete Grundlage für systematische Steuersenkungen", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch Walter-Borjans trat dafür ein, Mehreinnahmen für Investitionen in Infrastruktur und Bildung zu verwenden. Entlastungen sollten dagegen eher durch das Schließen von Steuerschlupflöchern an anderer Stelle finanziert werden.

Derzeit liegt der Spitzensatz der Einkommensteuer bei 42 Prozent. Er greift für Ledige bei einem Jahreseinkommen ab etwa 54.000 Euro. Zudem gibt es für Einkommen ab gut 250.000 Euro die sogenannte Reichensteuer mit einem Satz von 45 Prozent.