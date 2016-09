Kein Durchbruch bei Syrien-Gesprächen zwischen Russland und USA

Der erhoffte Durchbruch ist ausgeblieben: Die USA und Russland haben sich am Montag nach Angaben von Diplomaten erneut nicht auf ein gemeinsames Vorgehen in Syrien verständigen können. Ein Treffen zwischen US-Außenminister John Kerry und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow am Rande des G20-Gipfels in China sei ohne Einigung beendet worden, teilte ein US-Diplomat mit.

Kurz darauf fand am Rande des Gipfels eine Zweier-Unterredung zwischen US-Präsident Barack Obama und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt. Einzelheiten dazu sollten nach Angaben eines US-Sprechers später mitgeteilt werden.

Die Lage in Syrien und die Gespräche über eine zumindest zeitweise Waffenpause zur Versorgung der eingeschlossenen Menschen im belagerten Aleppo war eines der beherrschenden Themen in den zahlreichen Begegnungen am Rande des G20-Gipfels im ostchinesischen Hangzhou.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte darüber und über den Konflikt in der Ukraine mit Obama und dem französischen Präsidenten François Hollande gesprochen. Ergebnisse dieser Dreierberatung wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Zuvor hatte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die russische Regierung zur Unterstützung einer Waffenruhe für Syrien aufgefordert. "Das Angebot der USA steht; Russland kann jetzt zeigen, dass es tatsächlich an einem Ende der Kämpfe in Syrien interessiert ist", sagte Steinmeier in einem Interview.

Merkel hatte bereits am Sonntagabend in Hangzhou unter vier Augen mit Putin gesprochen. Dabei sei es "insbesondere um die katastrophale humanitäre Situation in Aleppo" gegangen, teilte der deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert nach dem knapp zweistündigen Gespräch mit.