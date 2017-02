Kein Oscar für "Toni Erdmann"

Der deutsche Film " Toni Erdmann" ist bei der Oscar-Verleihung leer ausgegangen. Der Preis für den besten fremdsprachigen Film wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in Hollywood stattdessen an das Beziehungsdrama "The Salesman" des iranischen Regisseurs Asghar Farhadi verliehen.

Die tragikomische Vater-Tochter-Geschichte der deutschen Regisseurin Maren Ade ist international ein großer Erfolg, weshalb die deutschen Oscar-Hoffnungen groß waren. Erst kurz vor der Oscar-Gala war "Toni Erdmann" in den USA mit dem Independent Spirit Award als bester internationaler Film ausgezeichnet worden. Mit diesem Preis werden Produktionen mit geringem Budget geehrt.

Da es für den Oscar aber dann nicht reichte, bleibt das Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" der bislang letzte Film, der den begehrtesten Preis der Branche gewann. Der Film von Florian Henckel von Donnersmarck holte den Oscar vor genau zehn Jahren.

Der diesjährige Sieger Farhadi nahm aus Protest gegen die Einreisepolitik von US-Präsident Donald Trump nicht an der Preisverleihung teil.

Er ließ eine Erklärung verlesen, in der er seine Entscheidung gegen die Teilnahme damit begründete, dass er sich mit seinen iranischen Mitbürgern sowie den Staatsbürgern sechs anderer mehrheitlich muslimischer Länder solidarisiere. Trump hatte gegen die Bürger des Iran sowie sechs weiterer Staaten ein pauschales Einreiseverbot verhängt, das allerdings von den Gerichten gestoppt wurde.