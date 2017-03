Keine "humanitären Visa" in EU-Auslandsbotschaften

EU-Staaten müssen in ihren Auslandsbotschaften keine sogenannten humanitären Visa ausstellen, damit Flüchtlinge hier einen Asylantrag stellen können. Dies entschied am Dienstag der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Demnach steht es den Staaten frei, ihre Einreisevisa nach nationalem Recht zu vergeben. Visa zum Zweck eines Asylantrags würden zudem die gesamte EU-Flüchtlingspolitik beeinträchtigen. (Az: C-638/16 PPU)

Konkret ging es um eine christlich-orthodoxe Familie aus Aleppo in Syrien. Die Eltern und ihre drei Kinder hatten in der belgischen Botschaft in der libanesischen Hauptstadt Beirut Visa beantragt, um in Belgien einen Asylantrag stellen zu können. Der Familienvater gab dazu an, er sei in Syrien bereits von einer bewaffneten Gruppe entführt und gefoltert worden, bis er gegen Lösegeld frei kam. Wegen ihres Glaubens drohe der Familie weitere Verfolgung.

Das belgische Ausländeramt lehnte die Visaanträge ab. Die EU-Mitgliedstaaten seien nicht verpflichtet, alle Menschen aufzunehmen, die eine katastrophale Situation erlebten. Auf Klage der Familie riefen die belgischen Gerichte in einem Eilverfahren den EuGH an.

Wegen seiner großen Bedeutung für die EU-Flüchtlingspolitik befasste sich dort die 15-köpfige Große Kammer mit dem Streit. Sie betonte, EU-Recht regle bislang nur Durchreise- und Touristenvisa für Aufenthalte bis zu 90 Tagen. Bei einer Einreise für einen Asylantrag gehe es aber um einen im EU-Visakodex nicht geregelten längeren Aufenthalt. "Die Anträge der syrischen Familie fallen daher allein unter das nationale Recht", erklärten die Luxemburger Richter.

Wie der EuGH weiter entschied, können sich die Flüchtlinge auch nicht auf die EU-Grundrechtecharta berufen. "Da die in Rede stehende Situation nicht vom Unionsrecht geregelt ist, sind die Vorschriften der Charta nicht auf sie anwendbar."

Im Februar hatte ein Rechtsgutachter des EuGH für "humanitäre Visa" plädiert. Der Gedanke, die Familie aus Aleppo müsse ohne internationalen Schutz im Libanon bleiben oder gar nach Syrien zurückkehren, sei "untragbar". Mit solchen Visa könne kriminellen Schleusern das Wasser abgegraben werden. In ihrem Urteil betonten die Luxemburger Richter nun jedoch, dass ein solches Urteil das gesamte Konzept der EU-Flüchtlingspolitik in Frage gestellt hätte.