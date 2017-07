Kerber verliert in Wimbledon und Führung in der Weltrangliste

Angelique Kerber ist in Wimbledon im Achtelfinale trotz ihrer bislang besten Saisonleistung ausgeschieden und wird nach dem Turnier die Führung in der Weltrangliste verlieren. Die 29-Jährige aus Kiel unterlag der früheren Finalistin Garbine Muguruza aus Spanien nach 2:20 Stunden 6:4, 4:6, 4:6. Im vergangenen Jahr hatte Kerber im All England Club das Endspiel erreicht.

Kerber kassierte ihre fünfte Niederlage nacheinander gegen Muguruza. Auch bei den Australian Open zu Beginn der Saison war sie im Achtelfinale ausgeschieden, bei den French Open im Mai unterlag sie bereits in Runde eins. Am kommenden Montag wird Kerber nach insgesamt 34 Wochen an der Spitze nur noch auf Platz drei der Tenniswelt geführt werden.