Kerry und Lawrow setzen am Freitag Syrien-Gespräche fort

US-Außenminister John Kerry und sein russischer Kollege Sergej Lawrow wollen ihre Beratungen über den Bürgerkrieg in Syrien nach Angaben Washingtons am Freitag fortsetzen. Kerry reise am Donnerstagabend nach Genf, teilte das State Department mit. Ursprünglich war der Beginn der Beratungen schon für Donnerstag erwartet worden.

Die beiden Minister wollen nach ihrem Gespräch am Rande des G20-Gipfels am Montag in China erneut über ein gemeinsames Vorgehen der USA und Russlands in Syrien beraten. Es gehe dabei um "eine Reduzierung der Gewalt, den Ausbau der humanitären Hilfe für das syrische Volk, und darum, eine politische Lösung voranzutreiben, die benötigt wird, um den Bürgerkrieg zu beenden", erklärte das US-Außenministerium.

Beim G20-Gipfel waren die Verhandlungen zwischen den USA und Russland über eine Waffenruhe für die belagerte syrische Großstadt ergebnislos geblieben. Auch ein Gespräch zwischen Kreml-Chef Wladimir Putin und US-Präsident Barack Obama brachte keine greifbaren Ergebnisse.