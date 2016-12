Kerry wirft syrischer Führung Kriegsverbrechen in Aleppo vor

Bei der internationalen Syrien-Konferenz in Paris hat US-Außenminister John Kerry der Führung in Damaskus Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Aleppo vorgeworfen. Die Teilnehmer des Treffens, darunter auch Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD), forderten mit Nachdruck eine Feuerpause und humanitäre Korridore zum Abzug der Menschen aus der belagerten Stadt. Diese wurde von den syrischen Regierungstruppen erneut massiv angegriffen.

Kerry sagte, die rücksichtslose Bombardierung Aleppos durch das Regime verletze internationales Recht und stelle "in vielen Fällen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen dar". Russland als wichtigster Verbündeter des syrischen Machthabers Baschar al-Assad müsse für einen Stopp der Angriffe sorgen.

Der französische Gastgeber und Außenminister Jean-Marc Ayrault sagte, alle Teilnehmer seien sich einig, dass eine Feuerpause absolute Priorität habe. "In Aleppo und anderswo müssen die Kämpfe aufhören", betonte er. "Die humanitäre Hilfe muss all diejenigen erreichen, die sie brauchen."

Steinmeier nannte das Leid der Menschen in Aleppo "unermesslich". Er forderte deshalb die Öffnung humanitärer Korridore zum Abzug der Zivilisten und auch bewaffneter Gruppen aus dem belagerten Ostteil Aleppos. "Wir fordern das Regime, aber auch den Iran und Russland auf, die Menschen aus der Kampfzone gehen zu lassen."

Das Pariser Treffen wurde gemeinsam von Ayrault, Steinmeier und dem katarischen Ressortchef Mohammed Al-Thani geleitet. Al-Thani forderte, die Repräsentanten des syrischen Regimes zur Verantwortung zu ziehen. Er warf Staatschef Assad "Terrorismus" gegen die eigene Bevölkerung vor.

Auch der internationale Syrien-Beauftragte Staffan de Mistura sagte am Rande von Verhandlungen mit Vertretern Russlands und der USA in Genf, der Abzug der Menschen aus Aleppo habe "Priorität". Die Weltgemeinschaft sehe mit Sorge die Endphase im Kampf um Aleppo. Bei den Genfer Gesprächen soll erreicht werden, dass die frühere Wirtschaftsmetropole nicht vollständig dem Erdboden gleichgemacht wird.

Auch die UN-Vollversammlung forderte mit breiter Mehrheit eine sofortige Waffenruhe in Syrien. Für den von Kanada eingebrachten Resolutionsentwurf, der auch lebensnotwendige Hilfslieferungen einfordert, stimmten am Freitag (Ortszeit) in New York 122 Nationen. Dagegen votierten 13 Länder, 36 enthielten sich.

Um den Druck auf die syrische Führung zu erhöhen, will die Europäische Union (EU) ihre Sanktionen gegen die Führung in Damaskus ausweiten. Dies kündigte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini in Brüssel an. Die Liste der Personen und Organisationen, gegen die Einreise- und Vermögenssperren verhängt werden, solle ausgeweitet werden.

Dessen ungeachtet setzten die Truppen Assads und ihre Verbündeten am Samstag ihre Großoffensive zur Rückeroberung Aleppos von den Rebellen fort. Ein AFP-Korrespondent berichtete von erneuten Luftangriffen und Artilleriefeuer. Ein Sprecher der syrischen Zivilschutzorganisation Weißhelme sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Straßen seien voller Schutt. Darunter lägen sterbende Menschen, denen wegen der Angriffe nicht geholfen werden könne. Die Regierungstruppen haben inzwischen rund 85 Prozent des zwischenzeitlich von Aufständischen gehaltenen Ostteils der Stadt unter ihrer Kontrolle.

Die USA kündigten derweil an, ihre Militärpräsenz in Syrien zu verstärken. Die Zahl der Soldaten solle um 200 auf 500 erhöht werden, sagte Verteidigungsminister Ashton Carter. Sie sollen die syrischen Rebellen dabei unterstützen, die Stadt Raka aus der Gewalt der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu befreien.