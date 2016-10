Am vergangenen Montag beginnt für Kim Kardashian der Albtraum: Sie wird in ihrem Pariser Apartment Opfer eines Raubüberfalls. Die Klatschseite "Mediatakeout.com," findet es fragwürdig, dass sich die Ereignisse so abgespielt haben. Den Vorwurf lässt die 35-Jährige nicht auf sich sitzen und hat am Dienstag Klage gegen das Onlineportal eingereicht. Ob es sich um Verleumdung und üble Nachrede handelt, soll nun ein New Yorker Gericht klären.

Mediatakeout.com hatte berichtet, die Frau des Rappers Kanye West habe den Überfall und den Raub von Schmuck im Wert von rund neun Millionen Euro in Wahrheit nur inszeniert und belüge ihre Versicherung. Kardashian will nun in einem Prozess nachweisen, dass sie verleumdet wird, und verlangt Entschädigung.

Diebe machten bei Kim Kardashian fette Beute

Die 35-Jährige gelangte als Sex-Symbol und Darstellerin der Reality-Fernsehserie "Keeping Up with the Kardashians" zu Berühmtheit. In der Nacht zum 3. Oktober wurde sie in einer Luxusresidenz in Paris von als Polizisten verkleideten Dieben überfallen und ausgeraubt. Diese erbeuteten nach Angaben aus französischen Justizkreisen einen vier Millionen Euro teuren Ring und eine Schatulle mit Schmuck im Wert von mindestens fünf Millionen Euro.