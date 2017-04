Kirchen rufen an Ostern zu Versöhnung und mutigem Blick in die Zukunft auf

Die Kirchen in Deutschland haben die Menschen am Osterfest zur Versöhnung und zu einem mutigen Blick in die Zukunft aufgerufen. "Ostern will uns Mut machen, gestärkt durch den Gottesdienst im Ostersonntag, mit neuem Vertrauen in die Zukunft zu schauen und uns zu öffnen für unsere Mitmenschen", erklärte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm.

Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, mahnte in seiner Osterbotschaft mehr Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa an. Es gehe darum, die "österliche Perspektive des neuen Lebens, der Bewegung, des Aufbruchs" ernst zu nehmen, sagte der Erzbischof von München und Freising im Münchner Liebfrauendom.