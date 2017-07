Kirchliche Hochzeit von Ernst August von Hannover

Ernst August von Hannover und die Designerin Ekaterina Malysheva heiraten am Samstag in der niedersächsischen Landeshauptstadt kirchlich. Nach der nicht öffentlich zugänglichen Trauung in der Marktkirche wollen der Erbprinz und seine Frau am Mittag (13.15 Uhr) mit einem Vierspänner durch die Altstadt nach Herrenhausen fahren. Bereits am Donnerstag heirateten der Welfenprinz und Malysheva im Neuen Rathaus der Stadt standesamtlich.

In der Marktkirche soll der Altbischof der hannoverschen Landeskirche und Abt des Klosters Loccum, Horst Hirschler, das Paar trauen. Dort werden nach Angaben der Stadt 600 geladene Gäste erwartet. Später ist ein Empfang in der Galerie Herrenhausen geplant, bevor am Abend die private Familienfeier auf Schloss Marienburg stattfindet.