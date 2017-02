Kleiner Spiderman aus Gaza ganz groß

Ein junger Palästinenser aus dem Gazastreifen, der seinen Körper in alle Richtungen verrenken kann, hat es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Wie sein Trainer am Donnerstag mitteilte, vollführte der 13-jährige Mohammed al-Scheich 38 Ganzkörperumdrehungen in einer Minute, während er mit dem Oberkörper auf dem Boden liegend seine Füße über den Kopf beugte. Bisher führte das Rekordbuch 29 Umdrehungen als Bestwert auf, fügte der Trainer Mohammed Lubbad hinzu.

Der kleine Mohammed ist ein wahrer Kontorsionist. Mal läuft er im Krebsgang auf allen Vieren mit dem Rücken zu den Stufen eine Treppe hinunter, dann springt er in die Positur einer Spinne, was ihm den Spitznamen Spiderman eingebracht hat.

Ein Guinness-Team wollte den Schlangenmenschen in seiner Heimat begutachten, doch das scheiterte an Israels Blockadepolitik. Stattdessen fand der Rekordversuch in der jordanischen Hauptstadt Amman statt. Allerdings erteilte Israel weder seiner Mutter noch seinem Trainer die Genehmigung zum Verlassen des Gazastreifens, sodass Mohammed in Begleitung eines anderen Erwachsenen reiste.

Den Elan des Trainers, der seit drei Jahren mit dem Ausnahmeakrobaten zusammenarbeitet, kann das nicht bremsen. "Wir bereiten drei weitere Rekordversuche vor", sagt er. Mohammed habe Einladungen zu Wettkämpfen und Show in verschiedenen Ländern bekommen. Sein Schützling habe nicht die Absicht, in Gaza "begraben" zu werden.