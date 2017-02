Köln verpasst Sprung auf Platz drei: 1:2-Niederlage gegen Freiburg

Trotz des 16. Saisontreffers von "Lebensversicherung" Anthony Modeste hat der 1. FC Köln bei seinem Auswärts-Angstgegner den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Die Rheinländer unterlagen 1:2 (1:1) bei Aufsteiger SC Freiburg. Der VfL Wolfsburg fuhr im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Dreier ein und verdarb Julian Nagelsmann beim 2:1-Sieg seinen Jahrestag auf der Bank bei 1899 Hoffenheim.

Die Fortsetzung der Negativserie im Breisgau, wo der FC seit über 20 Jahren nicht mehr gewonnen hat, verhinderte für die Kölner den Sprung auf Rang drei. Stattdessen ist der FC nach dem 20. Spieltag Tabellensiebter vor Freiburg. Torjäger Modeste traf in der 39. Minute für die Kölner, die zuvor sechsmal nicht verloren hatten. Der starke Vincenzo Grifo hatte Freiburg in Führung gebracht (32.). Maximilian Philipp (77.) schoss den SC zum siebten Sieg im zehnten Heimspiel.

Der VfL Wolfsburg von Trainer Valerien Ismaël feierte beim 2:1 (0:1) gegen Hoffenheim den ersten Sieg in der Rückrunde und vergrößerte das Polster auf den Relegationsrang auf sechs Punkte. Die Hoffenheimer Führung durch Steven Zuber (26.) glich Maximilian Arnold per traumhaftem Volleyschuss kurz nach der Pause aus (50.). Der eingewechselte Daniel Didavi drehte die Partie mit seinem Treffer in der 73. Minute.

Durch die zweite Auswärtsniederlage hintereinander verpasste Hoffenheim die große Chance auf Platz drei und konnte die Patzer der Konkurrenten im oberen Tabellendrittel nicht ausnutzen.