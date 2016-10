Kolumbianer lehnen Friedensvertrag mit Farc-Rebellen mit hauchdünner Mehrheit ab

Schock in Kolumbien: Die Kolumbianer haben den über Jahre ausgehandelten Friedensvertrag mit den Farc-Rebellen abgelehnt. Eine denkbar knappe Mehrheit von 50,21 Prozent stimmte bei dem Referendum am Sonntag mit Nein, 49,78 Prozent votierten mit Ja. Präsident Juan Manuel Santos versicherte, er wolle dennoch die Friedensbemühungen fortsetzen, der geltende Waffenstillstand mit der Farc-Guerilla bleibe in Kraft.

Der Farc-Kommandeur Rodrigo "Timochenko" Londoño und Staatschef Santos hatten das in der kubanischen Hauptstadt Havanna vereinbarte Abkommen am vergangenen Montag unterzeichnet. Es sollte den mehr als ein halbes Jahrhundert währenden Gewaltkonflikt beenden, bei dem mehr als 260.000 Menschen getötet worden waren.

Umfragen vor dem Referendum hatten Mehrheiten von 55 bis 66 Prozent für den Friedensvertrag vorausgesagt. Die Gegner um den ehemaligen Präsidenten Álvaro Uribe kritisierten aber, dass Guerillakämpfer gemäß dem Vertrag straflos ausgehen könnten und die Umwandlung der Farc in eine legale politische Partei dieser zuviel Einfluss verschaffen könne.

Der rechtskonservative Uribe bedankte sich bei den Kolumbianern, "die 'Nein' gesagt haben". Er schlug einen "großen nationalen Pakt" gegen Gewalt und Kriminalität vor. Schon als Staatschef vertrat er eine Politik der harten Hand gegenüber der Guerilla und setzte auf eine militärische Lösung.

Für Präsident Santos, der unter Uribe als Verteidigungsminister diente, ist das Ergebnis des Referendums ein persönliches Debakel. Er selbst hatte auf die Volksabstimmung gedrungen, um dem Friedensvertrag eine "größtmögliche Legitimation" zu verschaffen. Einen Plan B im Falle eines Scheiterns hatte er nach eigenen Angaben nicht. Auch die Möglichkeit von Neuverhandlungen hatte er - ebenso wie die Farc-Guerilla - ausgeschlossen.

Einen Rücktritt lehnte Santos am Sonntag aber ab. "Ich werde nicht aufgeben und mich bis zum letzten Tag meines Mandats für den Frieden einsetzen", sagte der Staatschef in einer Fernsehansprache. Auch die Farc-Guerilla sprach sich für die Fortsetzung des Dialogs aus. Ihr Chef Timochenko bedauerte in Havanna "die zerstörerische Macht derjenigen, die Hass verbreiten". Eine Rückkehr zu den Waffen schloss er aus.

Santos sagte in seiner Ansprache an seine Landsleute, er habe sie zu den Urnen gerufen, damit sie darüber entschieden, "was für die Beendigung des Konflikts mit der Farc vereinbart worden ist, und die Mehrheit hat, wenn auch mit sehr knappem Vorsprung, Nein gesagt". Dennoch wollten "alle, ohne Ausnahme, den Frieden", sagte Santos. Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 37 Prozent, was in Kolumbien aber nicht ungewöhnlich ist.

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) bezeichnete den Ausgang des Referendums als "böse Überraschung und eine riesige Enttäuschung". Die politisch Verantwortlichen seien es den Opfern des jahrzehntelangen Konflikts und ihren Familien jetzt schuldig, "dass die gerade erst geschöpfte Hoffnung auf Frieden nun nicht wieder zerstört wird", erklärte er am Montag in Berlin.

Die Farc hatte 1964 im Kampf gegen Großgrundbesitzer und die Regierung zu den Waffen gegriffen. In dem Konflikt waren neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt.

Das Abkommen sollte die Entwaffnung der Rebellen, ihre Umwandlung in eine politische Partei und die Wiedergutmachung für die Opfer regeln. Es stellte eine Amnestie für die Rebellen in Aussicht, allerdings nicht bei Schwerverbrechen wie Massaker, Folter oder Vergewaltigungen. Noch am Samstag hatte sich die Farc zur Entschädigung der Opfer bereit erklärt, davor entschuldigte sie sich wiederholt für das von ihr verursachte Leid.