Kolumbianische Regierung und Rebellen unterzeichnen historischen Friedensvertrag

In Kolumbien haben die Regierung und die Farc-Rebellen nach mehr als einem halben Jahrhundert Blutvergießen einen historischen Friedensvertrag unterzeichnet. Bei der feierlichen Zeremonie am Montagabend in Cartagena rief Farc-Chef Timochenko eine "neue Ära" für das Land aus und bat erstmals alle Opfer des Konfliktes um Verzeihung. Präsident Juan Manuel Santos beschwor, dass es "niemals wieder Todesopfer in einem absurden Krieg" geben werde.

Alle 2500 Gäste der Zeremonie in der an der Karibikküste gelegenen Stadt Cartagena waren in weiß gekleidet, so auch Santos und Farc-Chef Rodrigo Londoño alias Timoleón Jiménez alias Timochenko. Auch 250 Opfer des Konfliktes - Verletzte, Entführte und Angehörige von Todesopfern - waren eingeladen.

Anwesend waren zudem UN-Generalsekretär Ban Ki Moon, US-Außenminister John Kerry, der Vatikan-Diplomat Pietro Parolin sowie 15 Staatschefs aus Lateinamerika und der Karibik. Zu ihnen zählte auch Kubas Staatschef Raúl Castro, in dessen Land die jahrelangen Friedensverhandlungen stattfanden.

Vor ihrer aller Augen unterzeichneten Santos und Timochenko das historische Abkommen, das 297 Seiten umfasst. Ihre Unterschriften und ihr Händedruck lösten lauten Jubel unter den Gästen aus, die weiße Taschentücher schwenkten und riefen: "Nie mehr Krieg!"

Anschließend ergriff Timochenko das Wort, der eine "neue Ära der Versöhnung und des Friedens" begrüßte. Erstmals bat er zudem im Namen der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) um "Verzeihung" für das mehr als 50 Jahre dauernde Blutvergießen. Dieses hatte 1964 mit einem Aufstand gegen Großgrundbesitzer und die Regierung des südamerikanischen Landes begonnen.

Beim Nahen einer Flugzeugstaffel im Sonnenuntergang sagte Timochenko: "Diesmal kommen sie, um den Frieden zu begrüßen - nicht um Bomben abzuwerfen." Ban würdigte den Vertrag als Beitrag für einen "dauerhaften Frieden".

In dem Konflikt, in den neben der Armee auch andere linke Guerillagruppen, rechte Paramilitärs und die Drogenmafia verwickelt waren, wurden nach Behördenangaben mehr als 260.000 Menschen getötet, 45.000 Menschen gelten als vermisst. Sieben Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben.

Santos rief: "Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg" und fügte an die Farc-Kämpfer gerichtet hinzu: "Wenn ihr in die Gesellschaft zurückkehrt, willkommen in der Demokratie."

Entsprechend dem Abkommen wird die linksgerichtete Organisation sich nun in eine politische Bewegung und später in eine Partei umwandeln. In den insgesamt sechs Kapiteln des Vertrages sind neben dieser Umwandlung zudem die Wiedergutmachung für die Opfer des Konflikts, eine Landreform, die Entwaffnung der Rebellen, der Kampf gegen den Drogenhandel sowie die Umsetzung des Abkommens geregelt.

Unmittelbar nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages setzte die EU ihre Strafmaßnahmen gegen die Farc aus. Nach Angaben von EU-Diplomaten bleibt die Farc vorerst zwar weiter auf der Liste terroristischer Organisationen der EU, die damit verbundenen Sanktionen würden aber auf Eis gelegt.

Nach fast vier Jahre dauernden Verhandlungen in der kubanischen Hauptstadt Havanna hatten sich beide Seiten am 24. August auf den Friedensvertrag geeinigt. Seit dem 29. August ist ein Waffenstillstand in Kraft. Das Abkommen wird der kolumbianischen Bevölkerung am 2. Oktober in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt.

Wenn der Konflikt mit der Farc endgültig beigelegt ist, will die Regierung auch Friedensverhandlungen mit der kleineren Guerillagruppe Nationales Befreiungsheer (ELN) aufnehmen, die derzeit rund 1500 Kämpfer zählt. Als Zeichen des guten Willens will diese nun vorerst die Waffen schweigen lassen.