Kolumbianische Regierung verhandelt mit ELN-Guerilla über Friedensabkommen

Die kolumbianische Regierung strebt nach dem Friedensschluss mit der Farc-Guerilla ein ähnliches Abkommen mit der kleineren und letzten noch aktiven Rebellengruppe ELN an. Zu diesem Zweck beginnen am Dienstag (17.00 Uhr Ortszeit, 23.00 MEZ) Friedensgespräche in Ecuador. Das Nachbarland Kolumbiens ist eines der sechs Garanten des Friedensprozesses. Den Gesprächen zwischen der Regierung und den Rebellen des Nationalen Befreiungsheers (ELN) gingen dreijährige geheime Verhandlungen voraus.

Am Dienstag gibt es eine Eröffnungsveranstaltung im Anwesen Hacienda Cashapamba der Päpstlichen Katholischen Universität von Ecuador, etwa 30 Kilometer von Quito entfernt. Die eigentlichen Gespräche beginnen am Mittwoch. Der Weg für sie war frei, nachdem die ELN-Guerilla vergangene Woche einen in ihrer Gewalt befindlichen ehemaligen Abgeordneten freiließ. Die Regierung ließ ihrerseits zwei Guerilleros aus Gesundheitsgründen frei und begnadigte zwei weitere, die jetzt an den Gesprächen teilnehmen.