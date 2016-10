Kolumbiens Präsident mit Friedensnobelpreis ausgezeichnet

Für seinen Einsatz für einen Friedensschluss mit den Revolutionären Streitkräften Kolumbiens (Farc) ist der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Santos widmete die Ehrung am Freitag allen Opfern des jahrzehntelangen Konflikts. Neben Politikern aus aller Welt gratulierte ihm auch sein Vorgänger Álvaro Uribe, der sich vor dem Referendum am vergangenen Sonntag vehement für die Ablehnung des Friedensvertrags stark gemacht hatte.

Die Vorsitzende des norwegischen Nobel-Komitees, Kaci Kullmann Five, sagte in Oslo, Santos werde für seine "entschlossenen Bemühungen" ausgezeichnet, den "mehr als 50 Jahre langen Bürgerkrieg in dem Land zu beenden". Santos hatte in jahrelangen Verhandlungen einen Friedensvertrag mit der Farc-Guerilla ausgehandelt, doch war dieser am Sonntag in einer Volksabstimmung mit einer knappen Mehrheit abgelehnt worden.

Dieses Votum bedeute "nicht zwangsläufig, dass der Friedensprozess tot ist", sagte Kullmann Five. Das Komitee wolle mit der Ehrung den Friedensprozess unterstützen und alle Parteien zu weiteren Bemühungen ermutigen. Kolumbien sei derzeit in der "realen Gefahr" zu kollabieren. Nach dem Referendum ist die Zukunft des Friedensvertrags offen, auch wenn beide Parteien eine Rückkehr zur Gewalt ausgeschlossen haben.

Santos widmete in einer Fernsehansprache die Auszeichnung den Opfern des Bürgerkriegs. "Ich bin unendlich und aufrichtig dankbar für diese Ehrung", sagte der sichtbar bewegte Santos im Präsidentenpalast an der Seite seiner Frau. "Ich empfange sie nicht in meinem eigenen Namen, sondern im Namen aller Kolumbianer, insbesondere der Millionen Opfer dieses Konfliktes, unter dem wir mehr als 50 Jahre gelitten haben."

Die Regierung und die Farc bekräftigten am Freitag, den seit August geltenden Waffenstillstand beizubehalten. Zudem kündigten sie an, eine Überarbeitung des Friedensvertrags anzustreben. Dabei geht es vor allem um eine Regelung, die den Rebellen weitgehend Straffreiheit zusicherte. Diese Regelung wurde von vielen Kolumbianern als ungerecht empfunden und war ein Hauptgrund für die Ablehnung des Vertrags.

Der Farc-Kommandeur Timoleón Jiménez alias Timochenko "beglückwünschte" Santos sowie die Vermittlerstaaten, nachdem er zunächst nur geschrieben hatte, den "einzigen Preis", den die Farc wolle, sei "Frieden mit sozialer Gerechtigkeit". Anders als bei anderen Friedensverträgen hatte sich das Nobelkomitee entschieden, nur die Regierung und nicht auch die Rebellen für ihre Bemühungen um den Frieden zu ehren.

Uribe gratulierte seinem Rivalen, drückte zugleich aber die Hoffnung aus, dass der Präsident das "für die Demokratie schädliche" Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla ändern werde. Der noch immer populäre Ex-Präsident, der in seiner Amtszeit auf einen militärischen Sieg über die Rebellen gesetzt hatte, hatte wesentlichen Anteil daran, dass die Kolumbianer den Friedensvertrag bei der Volksabstimmung ablehnten.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon begrüßte die Ehrung von Santos. Er gebe dem kolumbianischen Volk "Hoffnung und Ermutigung", sagte Ban. Trotz des Votums der Kolumbianer sei der Friedensprozess unumkehrbar. Der UN-Menschenrechtskommissar Zeid Ra'ad Al Hussein äußerte die Hoffnung, dass der Nobelpreis dem Friedensprozess einen "starken Auftrieb" gebe.

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) gratulierten Santos. Dessen "großer Einsatz für den Frieden wird mit diesem hohen Preis angemessen gewürdigt", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Der kolumbianische Staatschef habe seinem Land und der ganzen Region "dringend benötigte neue Hoffnung verliehen auf ein Ende des Blutvergießens".

Das renommierte Friedensforschungsinstitut Sipri erklärte, der Friedensvertrag sei eine "große Errungenschaft" und trotz des "Rückschlags" durch das Referendum werde der Preis den Akteuren "hoffentlich helfen, das Momentum zu bewahren, das für eine Fortsetzung des Prozesses nötig ist". Ausdrücklich gratulierte Sipri-Chef Dan Smith auch der Farc und den "vielen Akteuren der Zivilgesellschaft", die zu dem Prozess in Kolumbien beigetragen hätten.