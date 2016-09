Kommunalwahl in Niedersachsen erstmals mit AfD-Beteiligung

In Niedersachsen sind am Sonntag knapp 6,5 Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen. Die Wahlberechtigten entscheiden über die Zusammensetzung von mehr als 2000 kommunalen Vertretungen wie Stadt- und Gemeinderäten sowie in 37 Kommunen auch über Landräte, Oberbürgermeister oder Bürgermeister.

Unter den 25 an der Wahl beteiligten Parteien ist zum ersten Mal bei einer niedersächsischen Kommunalwahl auch die AfD. Führende AfD-Politiker wie Frauke Petry, Alexander Gauland oder Björn Höcke schalteten sich in den Kommunalwahlkampf ein und sprachen auf den Abschlusskundgebungen. Die Wahl findet eine Woche nach der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt. Am kommenden Sonntag wird das Abgeordnetenhaus in Berlin neu gewählt.