Konflikte und Dialogbereitschaft prägen Merkels Besuch bei Putin

Ukraine und Menschenrechte in Russland: Bei einem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Russlands Staatschef Wladimir Putin sind Konflikte offen zutage getreten. Beide zeigten bei ihrem Gespräch in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi am Dienstag aber auch den Willen zur Kooperation. Putin sagte Merkel zu, die deutsche G20-Präsidentschaft und den Gipfel in zwei Monaten in Hamburg zu unterstützen.

Zu Beginn einer gemeinsamen Pressekonferenz sprachen beide bei Merkels erstem Besuch in Russland seit zwei Jahren von guten Gesprächen. Der russische Präsident unterstrich besonders die Bedeutung der gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen, die Kanzlerin sprach von einem "sehr intensiven" Austausch. "Ich vertrete die Meinung, dass auch wenn es in einigen Fragen gravierende Meinungsverschiedenheiten gibt, immer wieder gesprochen werden muss", sagte Merkel.

Meinungsunterschiede wurden offenkundig, als es um die Ukraine ging: Merkel machte deutlich, dass die Regierungen in Berlin und Moskau den Ursprung des Konflikts sehr unterschiedlich beurteilen. Während Merkel Moskau die Annexion der Krim, die Verletzung eines souveränen Staates und die Unterstützung der prorussischen Separatisten vorwirft, setzt Putin alles daran, die Legitimation der Regierung in Kiew infrage zu stellen und die Ostukraine an Russland zu binden.

An dem von Merkel ausgehandelten Friedensprozess von Minsk wollen aber beide festhalten, ebenso wie an dem Normandie-Format, in dem Deutschland und Frankreich zwischen Russland und der Ukraine vermitteln. "Ohne das Format wäre die Lage viel schlimmer als sie jetzt ist", sagte Putin.

Über den Fortgang des Friedensprozesses zeigte Merkel sich frustriert. Sie bezeichnete diesen bei der Pressekonferenz in Putins Sommerresidenz am Schwarzen Meer mehrfach als "mühsam". Sie habe die "dringende Bitte" an Putin ausgesprochen, alles für einen Waffenstillstand in der Ostukraine zu tun, sagte sie. Für die Kanzlerin ist der in dem Minsker Abkommen vereinbarte Waffenstillstand der grundlegende Schritt für alle weiteren Annäherungen zwischen den Konfliktparteien in der Ostukraine.

Einen Ausstieg aus der Minsker Vereinbarung lehnte die Kanzlerin ab. "Es fehlt an der Umsetzung, nicht an Abkommen", sagte sie. Auch Putin sprach sich dagegen aus, das Abkommen für gescheitert zu erklären. Er versprach Merkel zudem, eine "Entflechtung" der Konfliktparteien anzustreben, um Angriffe in Zukunft auszuschließen.

Wie im Ukraine-Konflikt fordert Merkel von Putin auch eine konstruktive Rolle, um einen Frieden für Syrien zu verhandeln. Bislang vergeblich. Dennoch sparte sie für den russischen Staatschef lästige Themen nicht aus: Sie habe Putin gebeten, seinen Schutz für Minderheitenrechte geltend zu machen, sagte Merkel. Sie nannte die Rechte Homosexueller in Tschetschenien oder die Lage der Zeugen Jehovas in Russland. Zudem müsse es die Möglichkeit geben, das Recht auf Demonstrationen wahrzunehmen.

Putin rechtfertigte das Vorgehen seiner Sicherheitskräfte gegen Oppositionelle und verbat sich die Einmischung in innerrussische Angelegenheiten. "Wir mischen uns nie ins politische Leben in anderen Ländern ein", sagte er angesprochen auf den Vorwurf, Russland habe den US-Wahlkampf beeinflusst.

Gefragt nach Befürchtungen, Russland könne durch gezielte Falschnachrichten und Cyberattacken nun den Bundestagswahlkampf stören, vermied Merkel in ihrer Antwort einen direkten Bezug zu Russland. "Wenn es grobe Fehlinformationen gibt", sagte Merkel, "werden wir dagegen entschieden vorgehen." Sie gehe aber "selbstbewusst davon aus, dass wir unter uns deutschen den Wahlkampf unbeschadet machen können".