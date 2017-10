Konservative ÖVP geht als Favorit in die Parlamentswahl in Österreich

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Österreich geht die konservative ÖVP unter Außenminister Sebastian Kurz am Sonntag als klarer Favorit ins Rennen. Rund 6,4 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, den neuen Nationalrat in Wien zu wählen. Den Umfragen zufolge dürfte die ÖVP stärkste Kraft werden, während die bisher regierende SPÖ unter Bundeskanzler Christian Kern mit der rechtspopulistischen FPÖ um Platz zwei konkurriert.

Kurz hatte die große Koalition mit der SPÖ im Mai wegen eines Konflikts um Wirtschaftsreformen aufgekündigt, so dass Neuwahlen angesetzt wurden. Eine Neuauflage der großen Koalition gilt daher als unwahrscheinlich. Viele Beobachter rechnen hingegen nach mehr als zehn Jahren mit einer Rückkehr der Rechtspopulisten an die Macht. Kurz könnte mit 31 Jahren der jüngste Bundeskanzler in der Geschichte des Landes werden. Die Wahllokale schließen um 17.00 Uhr.