Kreise: Dutzende verschleppte Mädchen von Islamisten in Nigeria freigelassen

In Nigeria sind nach zähen Verhandlungen zwischen der Regierung und der Islamistengruppe Boko Haram Dutzende von den Extremisten verschleppte Mädchen freigelassen worden. Wie am Samstagabend aus Sicherheitskreisen in Banki im Bundesstaat Borno verlautete, kamen mindestens 80 der Mädchen frei. Ein ranghoher Minister bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Freilassung, ohne Zahlen zu nennen. Ein Vater von zwei der entführten Schülerinnen sagte, er sei über die Freilassung informiert worden.

Bei den Verhandlungen, an denen unter anderem das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) beteiligt war, ging es laut einem Präsidentensprecher um alle Geiseln in der Gewalt von Boko Haram, insbesondere aber um die Freilassung der Schülerinnen, die vor mehr als drei Jahren in Chibok im Nordosten Nigerias entführt worden waren. 195 der mehr als 200 am 14. April 2014 verschleppten Mädchen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren wurden bis zuletzt immer noch vermisst.

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Mindestens 20.000 Menschen wurden in dem Konflikt seit 2009 getötet, tausende Zivilisten verschleppt. 2,6 Millionen Menschen wurden durch die Gewalt in die Flucht getrieben. 2014 weiteten die Boko-Haram-Kämpfer ihre Angriffe auf die Nachbarländer Kamerun, Niger und Tschad aus.