Kreml-Kritiker muss nach Demonstrationen für 15 Tage in Haft

Einen Tag nach den landesweiten Protestmärschen hat ein russisches Gericht den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny im Schnellverfahren abgeurteilt. Der Oppositionelle muss 15 Tage in Haft und umgerechnet 325 Euro Strafe zahlen, urteilte ein Moskauer Bezirksgericht am Montag. Am Vortag hatten zehntausende Menschen in Russland gegen Korruption protestiert, Nawalny war einer von hunderten Festgenommenen. Die massenhaften Festnahmen stießen international auf scharfe Kritik.

Das Moskauer Gericht legte Nawalny zur Last, sich seiner Festnahme widersetzt zu haben; dafür erhielt er die Haftstrafe. Die Geldbuße wurde wegen Aufrufs zu einer ungenehmigten Kundgebung verhängt.

Nawalny hatte bereits die Nacht zu Montag in Polizeigewahrsam verbracht. Vom Vorgehen der Strafjustiz zeigte er sich unbeeindruckt. "Mehr als tausend Menschen sind gestern festgenommen worden, aber es ist unmöglich, Millionen festzunehmen", sagte Nawalny im Gerichtssaal. Er warf Regierungsstellen vor, in einen "Multi-Millionen-Diebstahl" verwickelt zu sein.

Die landesweiten Kundgebungen am Sonntag waren die größten in Russland seit Jahren. Nawalny zeigte sich ermutigt von dem starken Zulauf: Dies mache ihn "stolz".

Die Bürgerrechtsgruppe OWD, welche die Festnahme von Aktivisten dokumentiert, bezifferte die Zahl der allein in Moskau Festgenommenen auf 1030. Von ihnen seien am Montag immer noch 120 in Polizeigewahrsam gewesen.

Die internationale Gemeinschaft reagierte mit Aufrufen zur Freilassung. Die Bundesregierung äußerte in Berlin "Unverständnis und Sorge" über die Festnahmen. Regierungssprecher Steffen Seibert forderte die Freilassung der Festgenommenen. Eine Sprecherin der EU äußerte sich in Brüssel ähnlich. Das Vorgehen der Polizei habe die Bürger "daran gehindert, von ihren Grundrechten Gebrauch zu machen, wie der Meinungs- und Versammlungsfreiheit", kritisierte sie.

Scharfe Kritik handelten sich die russischen Behörden auch aus Washington ein. "Die Festnahmen von friedlichen Demonstranten, Menschenrechtsbeobachtern und Journalisten sind ein Angriff auf die zentralen Werte der Demokratie", erklärte Außenamtssprecher Mark Toner.

Die russische Regierung sprach den Demonstranten jede Legitimation ab. "Was wir gestern an mehreren Orten und vor allem in Moskau gesehen haben, war eine Provokation und eine Lüge", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er beklagte, junge Leute seien durch Geldzahlung zu den Kundgebungen gelockt worden.

Auf die Frage, wie der Kreml die vergleichsweise hohe Zahl der Teilnehmer einschätze, entgegnete Peskow: "Weder überschätzen noch unterschätzen wir dieses Ausmaß."

In regierungskritischen Zeitungen wurde insbesondere die hohe Zahl junger Teilnehmer hervorgehoben. Mehr als die Hälfte seien Schüler und Studenten gewesen, schrieb die Zeitung "Kommersant". Die Zeitung "Wedemosti" resümierte: "Nawalny ist es gelungen, die Jugend zu politisieren."

Der bekannte Blogger Nawalny prangert seit Jahren Korruption in Russland an. Anfang Februar wurde er in einem neu aufgerollten Prozess abermals zu fünf Jahren Haft auf Bewährung wegen Veruntreuung verurteilt. Der 40-Jährige kündigte daraufhin an, trotzdem bei der für März 2018 geplanten Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Wladimir Putin anzutreten.

Die jüngsten Proteste entzündeten sich unter anderem an einem Bericht Nawalnys, in dem Ministerpräsident Dmitri Medwedew vorgeworfen wird, über ein undurchsichtiges Netzwerk von Stiftungen ein Immobilienimperium zu kontrollieren. Ein YouTube-Video mit den Anschuldigungen wurde inzwischen mehr als 12,5 Millionen Mal angeklickt.