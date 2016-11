Kuba gedenkt Fidel Castro mit Großkundgebung auf Platz der Revolution

Nach dem Tod des kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro beginnen am Montag die mehrtägigen Trauerfeierlichkeit mit einer Massenkundgebung auf dem Platz der Revolution in Havanna. Von Mittwoch an soll die Urne mit Castros Asche dann in das 900 Kilometer entfernte Santiago de Cuba gebracht werden. In der Stadt im Südosten des Inselstaats soll der "máximo líder" am Sonntag schließlich beerdigt werden.

Die Polizei kontrollierte den Zugang zu der für Großveranstaltungen genutzten Plaza de la Revolución bereits seit Samstag. Castro hielt dort zu Lebzeiten Ansprachen vor mehr als einer Million Kubanern - etwa am 1. Mai oder am Nationalfeiertag, dem 26. Juli. Die Asche des Verstorbenen wird auf der Route der "Karawane der Freiheit" nach Santiago gebracht – die Route, die Castros Kolonne vor ihrem Einmarsch nach Havanna am 1. Januar 1959 benutzte. Castro war am Freitagabend (Ortszeit) im Alter von 90 Jahren in Havanna gestorben.