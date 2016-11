Künftiger US-Vize Pence bei Besuch von Broadway-Musical ausgebuht

Die Wut vieler US-Bürger über die Wahl von Donald Trump zum künftigen Präsidenten hat sich nun auch am Broadway entladen. Bei einer Aufführung des beliebten Musicals "Hamilton" ist der künftige US-Vizepräsident Mike Pence von Teilen des Publikums ausgebuht worden. Zudem wurde er von den teilweise offen homosexuellen Darstellern zur Toleranz gegenüber Minderheiten aufgefordert. Pence verließ den Saal, Trump zeigte sich empört.

Pence wurde bei der Ankunft in dem Theater in New York am Freitagabend von den Zuschauern mit einem Mix aus Buh- und Willkommens-Rufen empfangen. Das vielfach ausgezeichnete Musical behandelt die Gründungsgeschichte der Vereinigten Staaten und den Beitrag der Einwanderer zum Aufbau des Landes. Die Mitglieder der Crew sind unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und sexueller Orientierung.

Am Ende der Vorstellung wandte sich das Ensemble an Pence: "Wir heißen Sie willkommen und danken Ihnen, dass sie hier sind", hieß es in einer Erklärung, die der Schauspieler Brandon Victor Dixon auf der Bühne verlas. "Wir hoffen wirklich, dass diese Show Sie dazu inspiriert hat, die amerikanischen Werte aufrechtzuerhalten und für die Belange von uns allen einzutreten. Von uns allen", sagte Dixon, der selbst schwarz ist.

"Wir sind das vielfältige Amerika, das alarmiert und besorgt ist, dass Ihre neue Regierung uns, unseren Planeten, unsere Kinder und Eltern nicht beschützen wird oder uns nicht verteidigen und unsere unveräußerlichen Rechte nicht aufrechterhalten wird", hieß es in der Erklärung der Schauspieler. Das Publikum reagierte auf die Aussagen von Dixon mit lautem Jubel - Pence aber verließ den Saal. Der "New York Times" zufolge aber blieb er am Eingang stehen und hörte sich das gesamte Statement an.

Der Hauptdarsteller des Musicals, Javier Muñoz, ist homosexuell und geht auch offen mit seiner HIV-Infektion um. Nachdem der künftige Präsident Trump im Wahlkampf wiederholt mit fremdenfeindlichen und rassistischen Äußerungen aufgefallen war, befürchten nun viele Gruppen und Minderheiten der US-Gesellschaft Nachteile für sich während seiner Präsidentschaft.

Trump beschwerte sich am Samstag beim Kurznachrichtendienst Twitter, dass das Ensemble seinen künftigen Vize "belästigt" habe und "sehr unverschämt" gewesen sei. Er forderte "Entschuldigt Euch!" Dixon wiederum entgegnete darauf via Twitter: "Konversation ist keine Belästigung."

Angesichts des sich aufschaukelnden Streits bemühte sich Pence am Sonntag um eine Beruhigung der Gemüter: Er habe sich durch die Erklärung der Schauspieler nicht angegriffen gefühlt, sagte er dem Fernsehsender Fox News. "Ich fühlte mich nicht beleidigt durch das, was gesagt wurde. Ich überlasse es aber anderen zu urteilen, ob es der angemessene Ort war, um es zu sagen."

Im Gegensatz zu seinem Vize legte Trump aber am Sonntag nochmals nach: Die Besetzung und die Produzenten des Stückes sollten sich "umgehend bei Mike Pence für ihr schreckliches Verhalten entschuldigen", twitterte er. Er habe außerdem gehört, dass das Stück "ziemlich überbewertet sein soll". Dem wiederum widersprach Pence: "Wenn Sie das Stück noch nicht gesehen, gehen Sie hin und schauen sie es sich an", forderte er die Fernsehzuschauer auf.