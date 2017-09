Lady Gaga verschiebt wegen Krankheit 18 Konzerte in Europa

Wegen ihrer Erkrankung verschiebt US-Popdiva Lady Gaga die 18 in Europa geplanten Konzerte ihrer Welttournee. Die Sängerin könne wegen "schwerer körperlicher Leiden" nicht auftreten, erklärte der Konzertveranstalter Live Nation am Montag. Auf Anraten der Ärzte würden die Konzerte auf Anfang kommenden Jahres verschoben. Die 31-Jährige, die unter starken Schmerzen leide, wolle sich die kommenden Wochen ihrer Genesung widmen.

Lady Gaga wollte eigentlich am Donnerstag in Barcelona den europäischen Teil ihrer Welttournee "Joanne World Tour" beginnen. Konzerte waren unter anderem in Hamburg, Berlin, Köln, Zürich, London und Paris geplant.

Die Sängerin von Hits wie "Million Reasons" und "Perfect Illusion" hatte vor kurzem mitgeteilt, dass sie unter der chronischen Erkrankung Fibromyalgie leidet, zu deren Symptomen Müdigkeit und Schmerzen gehören. Ende vergangener Woche sagte sie deswegen ein Konzert in Rio de Janeiro ab.