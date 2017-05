Längste Hängeseilbrücke für Fußgänger öffnet im Harz

Im Harz wird heute (10.00 Uhr) die weltweit längste Hängeseilbrücke für Fußgänger eröffnet. Die Gesamtlänge des Bauwerks gibt der in der Stadt Oberharz am Brocken ansässige Betreiber mit 483 Metern an. Die Hängebrücke schwebt demnach rund hundert Meter über dem Staubecken der Rappbodetalsperre. Die Seilkonstruktion mit der gewaltigen Zugkraft von 947 Tonnen wurde in den Schieferfelsen beider Talseiten verankert.

Der Laufsteg über Gitterroste wird von einem 1,30 Meter hohen Geländer gesäumt und ist seitlich durch Edelstahlnetze verschlossen - und nach Betreiberangaben daher ohne weitere Sicherheitsausrüstung begehbar. Die Eröffnung der Hängeseilbrücke "Titan-RT" wird am Sonntag mit einem großen Fest gefeiert.