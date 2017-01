Lage nach Sturmflut an Ostseeküste entspannt sich allmählich

Nach der Sturmflut an der Ostküste hat sich die Situation in den betroffenen Gebieten Schleswig-Holsteins und Mecklenburg-Vorpommerns am Donnerstagmorgen allmählich entspannt. "Die Pegel fallen derzeit wieder, die Lage normalisiert sich langsam", teilte die Polizei in Lübeck mit. Die Feuerwehr der Hansestadt erklärte, der Pegel liege noch bei rund 1,30 Meter über dem mittleren Wasserstand. Einige Gebiete seien weiter überflutet.

Im Osten war die Insel Usedom besonders von der Flut betroffen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie erwartete bis zum Mittag an der gesamten Küste noch Wasserstände von bis 1,20 Meter über den mittleren Wasserstand. Bis Freitag sollen die Pegel demnach weiter fallen. Teils hatten die Stände über 1,50 gelegen, was für die Ostseeküste einer schweren Sturmflut entspricht.

Der Deutsche Wetterdienst sagte für die Küste zunächst weiterhin noch stürmische Böen voraus.