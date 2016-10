Lammert: Deutsche haben am Tag der Einheit allen Grund zum Feiern

Ungeachtet der aktuellen Probleme sieht Bundespräsident Norbert Lammert (CDU) am Tag der deutschen Einheit Grund zum Feiern. "Vieles ist uns gelungen, manches offenbar besser als anderen", sagte Lammert beim Festakt zum Einheitstag am Montag in der Dresdner Semperoper. "Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet."

Die Deutschen könnten und dürften daher durchaus "etwas mehr Selbstbewusstsein und Optimismus zeigen", fügte er hinzu. "Denn wir leben jetzt so zusammen, wie es ganze Generationen vor uns nur träumen konnten: In Einigkeit und Recht und Freiheit", sagte Lammert in seiner Festrede.

Lammert ging auch auf das Flüchtlingsthema ein und nannte zahlreiche Beispiele für eine gelungene Integration von Zugewanderten in die Gesellschaft. "Vielfalt ist keine Worthülse", sagte er.

Angesichts des Streits über die Flüchtlingspolitik und die zahlreichen Angriffe auf Ausländer in Deutschland mahnte Lammert zugleich eine Achtung der gesellschaftlichen Grundwerte an. Wer "das Abendland gegen tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen verteidigen will, muss seinerseits in dieser Auseinandersetzung den Mindestansprüchen der westlichen Zivilisation genügen: Respekt und Toleranz üben und die Freiheit der Meinung, der Rede, der Religion wahren und den Rechtsstaat achten".

Diejenigen, die am Einheitsfeiertag "besonders laut pfeiffen und schreien, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befanden, bevor die Vereinigung möglich wurde", sagte Lammert.

Zuvor hatten am Vormittag Anhänger der antiislamischen Pegida-Bewegung in Dresden die zum Festakt angereisten Politiker und Ehrengäste beschimpft. Sie riefen unter anderem "Merkel muss weg", "Hau ab" und "Volksverräter" und protestierten lautstark mit Trillerpfeifen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sagte am Rande der Feierlichkeiten in Dresden, für die "allermeisten Menschen in Deutschland" sei der Tag der Einheit nach wie vor "ein Tag der Freude, ein Tag der Dankbarkeit". Es sei aber "natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass noch Probleme auf uns warten".

Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Dresdner Moschee und ein Kongresszentrum am Montag vergangener Woche waren die Sicherheitsmaßnahmen in der sächsischen Landeshauptstadt während der bereits seit Samstag laufenden Feierlichkeiten verstärkt worden. Am Montag waren dort etwa 2600 Polizisten im Einsatz. Pegida sowie weitere rechtspopulistische Gruppen, aber auch linke Gruppen haben zu zu Kundgebungen aufgerufen.