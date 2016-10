Landsleute hielten verdächtigen Jaber A. in ihrer Leipziger Wohnung fest

Der terrorverdächtige syrische Flüchtling Jaber A. aus Chemnitz ist der sächsischen Polizei zufolge bei seiner Festnahme in einer Wohnung von Landsleuten in Leipzig von diesen bereits "festgehalten" worden. Das teilten die Ermittler am Montag im sozialen Netzwerk Facebook mit. Laut einem Medienbericht war er bereits gefesselt. Unionspolitiker forderten nach den Vorkommnissen in Sachsen weitere Anstrengungen in der Sicherheitspolitik.

Einsatzkräfte seien nach Eingang des entsprechenden Hinweises am frühen Montagmorgen zu der Leipziger Wohnung gefahren und hätten den Gesuchten festgenommen, erklärte die sächsische Polizei und fügte hinzu: "Wir machen ganz bewusst keine weiteren Angaben zu den näheren Umständen der Festnahme, da wir keine Gefährdung für den Hinweisgeber provozieren wollen."

A. wird nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe dringend verdächtigt, einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet zu haben. Der 22-jährige syrische Flüchtling aus Chemnitz befand sich seit Samstag auf der Flucht. Er war der Polizei bei einem Zugriff entkommen. In einer Chemnitzer Wohnung stießen die Ermittler dabei auf mehrere hundert Gramm Sprengstoff.

Das Portal " Spiegel Online" berichtete am Montag, der Gesuchte sei im Leipziger Stadtteil Paunsdorf festgenommen worden. Er habe gegen Mitternacht einen Syrer am Hauptbahnhof der sächsischen Stadt angesprochen, weil er bei ihm übernachten wollte. Dieser habe A. mit nach Hause genommen, aber die Polizei verständigt, nachdem er von der Fahndung erfahren habe. Dem Bericht zufolge fanden die alarmierten Beamten den Verdächtigen dort bereits gefesselt vor.

Auch der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) berichtete, der Syrer sei von einem Sondereinsatzkommando in der Wohnung eines Landsmanns in Paunsdorf gefasst worden. Demnach waren an dem Einsatz auch ein Hubschrauber und ein Bombenräumkommando beteiligt.

Die Generalbundesanwaltschaft übernahm die Ermittlungen in dem Fall. Sie sieht nach eigenen Angaben den "dringenden Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat". Die Ermittlungen deuten demnach darauf hin, dass der Syrer "einen islamistisch motivierten Anschlag" verüben wollte.

Die CSU forderte nach den Vorkommnissen Konsequenzen für die Registrierung von Flüchtlingen in Deutschland. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge müsse bei der Anerkennung viel stärker die Sicherheitsrelevanz beachten, sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer am Montag in München. Es dürfe keine pauschale Anerkennung mehr geben. Nötig sei eine "Totalrevision" der Registrierung.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) forderte im Bayerischen Rundfunk als Konsequenz strenge Grenzkontrollen. "Wir müssen mit sorgfältigen Überprüfungen dafür sorgen, dass Hürden für die Leute, die nicht als verfolgte Flüchtlinge, sondern eigentlich mit schlimmen Absichten in unser Land kommen, so hoch wie möglich werden", sagte er.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Stephan Mayer (CSU), forderte im ZDF-"Morgenmagazin" die Schaffung eines neuen Haftgrunds im deutschen Strafrecht namens "Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung". Dieser würde es erlauben, bekannte Gefährder wie A. präventiv und frühzeitig in Haft zu nehmen.

Der Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer (CDU) forderte mehr Rechte für die deutschen Sicherheitsbehörden. "Wir sehen, dass der deutsche Verfassungsschutz und auch der Bundesnachrichtendienst derzeit keinen Zugriff hat auf die Kerndatei der Asylbewerber", sagte er im MDR. "Das muss sich ändern."

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) verlangte eine Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur in der Europäischen Union. Es sei "auf unterschiedlichsten Baustellen noch äußerst viel zu tun", sagte BDK-Vizechef Sebastian Fiedler im Deutschlandfunk. Es fehlten "ein europäisches FBI und ein europäischer Fahndungsraum".