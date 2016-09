Laschet: Es gibt in diesem Land auch noch andere Themen als Flüchtlinge

CDU-Vize Armin Laschet hat die Ausrichtung des Koalitionsgipfels am Sonntag auf andere Fragen als die Flüchtlingskrise verteidigt. "Es gibt in diesem Land auch noch ein paar andere Themen als Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge", sagte Laschet am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". Eine handlungsfähige Regierung müsse auch über andere Sachfragen reden.

Laschet, einer der fünf Stellvertreter von CDU-Parteichefin Angela Merkel, verteidigte den Kurs der Kanzlerin. Die Flüchtlingszahlen gingen zurück, die europäischen Lösungen funktionierten. "Wenn das so weiter geht, werden wir im nächsten Jahr weit unter 200.000 Flüchtlinge haben. Das ist das, was die CSU Obergrenze nennt", sagte er.

Merkel, der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel und CSU-Chef Horst Seehofer hatten sich am Sonntag in Berlin getroffen, um die nächsten Projekte der großen Koalition abzusprechen. Die Flüchtlingspolitik als wichtigstes Streitthema wurde in der Dreierrunde nach Angaben aus Koalitionskreisen ausgeklammert.

Vor allem CDU und CSU hatten sich in den vergangenen Tagen erneut heftig über die Flüchtlingspolitik gestritten: Merkel lehnt die von Seehofer geforderte Obergrenze strikt ab.