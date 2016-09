Lauterbach: Jeder sollte grundsätzlich Organspender sein

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach plädiert für eine Neuregelung der Organspende in Deutschland. "Eine Regelung, nach der grundsätzlich jeder Organspender ist, halte ich auch für Deutschland für richtig", sagte Lauterbach der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe). Er sei dafür, die in Deutschland geltende Regelung "noch einmal gründlich zu überprüfen".

Lauterbach nahm der Zeitung zufolge mit seinem Vorstoß Bezug auf eine Neuregelung in den Niederlanden. Dort hatte das Parlament demnach am Dienstag mit knapper Mehrheit für einen umstrittenen Gesetzentwurf gestimmt. Demnach soll künftig jeder Einwohner der Niederlande als Organspender registriert werden - es sei denn, er widerspricht dem ausdrücklich. Mit der Regelung solle die Spenderzahl erhöht werden, berichtete die "NOZ".

"Ich habe die Diskussion in den Niederlanden verfolgt", sagte Lauterbach. Auch in Deutschland gebe es viel zu wenig Spender. "Wir müssen einsehen, dass wir in Deutschland mit unserer jetzigen Regelung wahrscheinlich nicht weiter kommen."

Unabdingbar für eine solche Neuregelung sei ein Widerspruchsrecht, unterstrich der SPD-Politiker. "Wer kein Organspender sein will, kann dem selbstverständlich widersprechen. Damit das funktioniert, müssen wir alles dafür tun, dass der Widerspruch auch gehört wird."