Leiche von Neunjährigem in Keller in Herne gefunden

Im Keller eines Hauses im nordrhein-westfälischen Herne ist die Leiche eines neunjährigen Jungen gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen nach eigenen Angaben von einem Tötungsdelikt aus und fahndeten intensiv nach einem dringend tatverdächtigen 19-Jährigen, der möglicherweise gefährlich ist.

Polizisten seien am Montagabend zu dem Haus gerufen worden und hätten vor Ort den toten Jungen aufgefunden, erklärten die Ermittler in der Nacht zum Dienstag in Bochum. Nähere Angaben zum Abläufen und Hintergründen machten sie zunächst aber nicht.

Demnach galt ein namentlich bekannter 19-Jähriger aus Herne als dringend tatverdächtig, die Beamten veröffentlichten auch ein Foto von ihm. Es sei "nicht auszuschließen", dass von ihm "ein gewisses Gefährdungspotenzial" ausgehe. Wer ihn sehe, sollte ihn deshalb nicht ansprechen, sondern per Notruf die Polizei verständigen, betonten die Ermittler.