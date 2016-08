Letzte Debatte vor Abstimmung über Absetzung Rousseffs in brasilianischem Senat

Im brasilianischen Senat hat am Dienstag die letzte Debatte vor der entscheidenden Abstimmung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidentin Dilma Rousseff begonnen. Vor der zum Tribunal umfunktionierten Kongresskammer warf die Vertreterin der Anklage, die Jura-Professorin Janaina Paschoal, der Staatschefin eine Verletzung ihrer Amtspflichten vor, indem sie die Haushaltszahlen massiv geschönt habe.

Nach einer Verteidigungsrede für Rousseff haben die Senatoren jeweils zehn Minuten Zeit, um ihre Argumente vorzubringen. Spätestens am Mittwoch befindet der Senat in Brasília dann über die endgültige Absetzung der suspendierten Präsidentin. Dafür ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Ein Votum gegen Rousseff gilt als so gut wie sicher. Die 68-Jährige hatte das Amtsenthebungsverfahren am Montag in einer kämpferischen Rede erneut als "Staatsstreich" gebrandmarkt.

In São Paulo protestierten Rousseff-Anhänger auch am Dienstag mit Straßenblockaden gegen die drohende Absetzung der Staatschefin. Bereits am Montagabend waren Unterstützer der Präsidentin in mehreren Städten auf die Straße gegangen.

Wird Rousseff abgesetzt, tritt ihr ehemaliger Verbündeter und jetziger Erzfeind, Vizepräsident Michel Temer, ihre Nachfolge an, der bereits seit Mai als Übergangsstaatschef amtiert. Rousseff dürfte acht Jahre lang kein öffentliches Amt bekleiden. Ihre Absetzung hieße zugleich das Ende der 13-jährigen Herrschaft ihrer Arbeiterpartei (PT).