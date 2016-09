Letzte Passagiere aus stehengebliebener Seilbahn über Mont-Blanc-Massiv gerettet

Nach einer Nacht in einer defekten Seilbahn in 3800 Metern Höhe sind die Passagiere am Freitagmorgen in Sicherheit gebracht worden. Alle 33 verbliebenen Insassen hätten die Seilbahngondeln heil und sicher verlassen können, teilte der Chef der Betreiberfirma, Mathieu Dechavanne, mit. Nur ein älterer Mann habe wegen Unterkühlung "medizinische Unterstützung" erhalten.

Auch ein zwölfjähriger Junge aus Italien hatte mit seinen Eltern die Nacht in einer der Gondeln zubringen müssen. Zunächst war von einem zehnjährigen Kind die Rede gewesen. Seine 18-jährige Schwester Maria Elena Perrone sagte der Nachrichtenagentur AFP: "Es war schrecklich. Mein Bruder ist mit meinen Eltern da oben geblieben, er hatte nur ein Sweatshirt an."

Die 18-Jährige selbst war in eine andere Kabine eingestiegen und bereits am Donnerstagabend daraus gerettet worden. "Zweieinhalb Stunden lang wussten wir nicht, was passiert, und die Kabine wackelte stark, als sie versuchten, die Kabel zu entwirren", berichtete Perrone. "Mit dem Sonnenuntergang kam die Kälte."

Insgesamt 110 Passagiere waren am Donnerstagnachmittag in der Seilbahn steckengeblieben. Ihre Gondeln, in die jeweils vier Fahrgäste passen, wurden angehalten, nachdem sich Kabel der Seilbahn verheddert hatten. 77 Passagiere konnten am Donnerstagabend und in der Nacht in Sicherheit gebracht werden. Dabei kamen französische und italienische Hubschrauber zum Einsatz.

Die Seilbahn verbindet L'Aiguile du Midi im französischen Mont-Blanc-Massiv mit dem 3462 Meter hohen Berg Pointe Helbronner in den italienschen Alpen. An einigen Stellen schwebt die Seilbahn 400 Meter über dem Abgrund.