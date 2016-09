Letzter Tag des G20-Gipfels in China beginnt

Die Staats- und Regierungschefs der großen Industrie- und Schwellenländer ( G20) haben am Montag ihr Gipfeltreffen in der Volksrepublik China fortgesetzt. Am zweiten und letzten Tag des Gipfels in Hangzhou soll vor der Verabschiedung des Schlusskommuniqués unter anderem über die Regulierung der Finanzmärkte, Handel, Entwicklung, Klimaschutz, den Kampf gegen den Terror und die Flüchtlingspolitik gesprochen werden.

Nachdem am Sonntag ein Durchbruch zwischen den USA und Russland in der Frage einer Waffenruhe für das Bürgerkriegsland Syrien ausgeblieben war, soll darüber am Montag erneut beraten werden. Vorgesehen ist ein Treffen der Außenminister John Kerry und Sergej Lawrow.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will zudem einen Ausblick auf die Themen der deutschen G20-Präsidentschaft geben, die am 1. Dezember beginnt. Sie trifft nach Ende des Gipfels den chinesischen Präsidenten Xi Jinping.