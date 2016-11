Leverkusen überwintert in Europa

Nach dem frühen K.o. im DFB-Pokal und dem bislang mäßigen Abschneiden in der Liga hat Bayer Leverkusen in der Champions League einen Teilerfolg erzielt. Durch ein 1:1 (1:0) beim russischen Meister ZSKA Moskau steht frühzeitig fest, dass die Mannschaft von Trainer Roger Schmidt im Europacup überwintert. Vor dem letzten Spieltag der Vorrunde in 14 Tagen gegen AS Monaco ist Bayer der dritte Platz in der Gruppe E nicht mehr zu nehmen, der in die Europa League führen würde.

Sollte am späten Abend Tottenham Hotspur bei AS Monaco verlieren, könnte Bayer über den Wolken sogar den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse bejubeln. Bayer befand sich bei Ende dieses Spiels bereits auf dem Rückflug nach Deutschland, um nach einem freien Mittwoch einigermaßen ausgeruht die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Bayern München am Samstag aufzunehmen.

Bei minus sieben Grad Grad und eisigem Wind im Kühlschrank ZSKA Arena machte Nationalspieler Kevin Volland mit seinem ersten Treffer in der Königsklasse den zweiten Gruppensieg der Leverkusener perfekt (16.). Bislang hatte der Ex-Hoffenheimer für seinen neuen Arbeitgeber nur bei der Pokalpleite gegen Drittligist Sportfreunde Lotte (3:4. i.E.) getroffen. In der Schlussphase traf Bebars Natcho per Foulelfmeter (75.) für die stärker werdenden Russen, zuvor hatte Jungnationalspieler Benjamin Henrichs Gegenspieler Mario Fernandes zu Fall gebracht.

Schmidt hatte gegen den russischen Champion die bislang jüngste Bayer-Elf (23,95 Jahre) im Europacup ins Rennen geschickt, die unter dem Strich ihre Sache sehr gut machte. Vor 19.164 Zuschauern hätten die Bayer-Boys aber bereits in der vierten Minute Glück, dass Nationaltorwart Bernd Leno gegen Fedor Tschalow Chalow zur Stelle war.

Nur zwei Minuten später vergab auf der Gegenseite Hakan Calhanoglu die mögliche Führung für die Gäste, ehe in der elften Minute erneut Leno im Brennpunkt stand. Gegen Alexander Golowin verhinderte der Keeper, der nach dem 2:3 am vergangenen Freitag in der Liga gegen den neuen Spitzenreiter RB Leipzig von seinem Coach wegen seines Fehlers beim 2:2 gerügt worden war, abermals einen Rückstand von Bayer.

Nur drei Minuten später setzte dann Kevin Kampl mit einem herrlichen Pass Volland glänzend in Szene, der mit einer Direktabnahme dem russischen Nationaltorwart Igor Akinfejew keine Chance ließ. 180 Sekunden später hatte Torjäger Javier "Chicharito" Hernandez das 2:0 auf dem Fuß.

Trotz der Führung agierten die Gäste aber unsicher und leisteten sich viele unnötige Ballverluste. Zudem hatte Bayer Glück, dass Alan Dsagojew nach einer halben Stunde eine gute Möglichkeit ausließ. Bayer blieb bis zur Pause bei seinen Kontern aber ebenfalls gefährlich.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Moskau den Druck, die nicht immer sattelfeste Bayer kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. In der 69. Minute parierte Leno noch in höchster Not, beim Elfmeter war er machtlos. Pech hatte Bayer, als Volland nur den Pfosten traf (80.).

Leno und Kampl waren in einer kämpferisch überzeugenden Bayer-Elf die besten Spieler. Bei ZSKA war Golowin der auffälligste Akteur.