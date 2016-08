Lichtsignale und SOS im Sand bringen gestrandetem Paar die Rettung

Lichtsignale und ein "SOS im Sand haben einem auf einer einsamen Pazifik-Insel gestrandetem Paar nach einer Woche die Rettung gebracht. "Die Such- und Rettungsaktion für Linus und Sabina Jack wurde erfolgreich abgeschlossen", teilte die US-Küstenwache am Sonntag mit. Die Besatzung eines US-Militärflugzeugs war auf das große "SOS" aufmerksam geworden, das die beiden Gestrandeten auf der unbewohnten mikronesischen Insel East Fayu in den Sandstrand geschrieben hatten.

Das Paar war am 17. August mit einem fünf Meter langen Boot von der mikronesischen Insel Weno aufgebrochen, um zur Insel Tamatam zu fahren. Als sie dort nicht wie angekündigt am nächsten Tag eintrafen, wurde Alarm ausgelöst. Die Suchmannschaft bekam den Hinweis, dass auf East Fayu offenbar jemand Lichtsignale aussende. Daher wurde ein Flugzeug zu der Insel geschickt.

Dort entdeckten die Einsatzkräfte die Buchstaben "SOS" im Sand und ganz in der Nähe das vermisste Paar. Die beiden hatten mit "begrenztem Proviant und ohne Notfallausrüstung" auf der Insel ausharren müssen, erklärte die Küstenwache. Ein Patrouillenboot brachte sie schließlich auf das Atoll Nomwin. Während der einwöchigen Suchaktion hatte die US-Küstenwache 15 Schiffe und zwei Flugzeuge eingesetzt, um ein rund 43.000 Quadratkilometer großes Gebiet abzusuchen.