Lindner: Eintritt in Regierungskoalition nur bei politischem Richtungswechsel

Nach dem Wiedereinzug in den Bundestag haben die FDP-Abgeordneten ihren Parteichef Christian Lindner einstimmig zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die Liberalen traten am Montag als erste Fraktion nach der Bundestagswahl zusammen, zum ersten Parlamentarischen Geschäftsführer wählten sie den bisherigen FDP-Bundesgeschäftsführer Marco Buschmann. Lindner bekräftigte, dass seine Partei nur bei einem spürbaren Politikwechsel in Deutschland in eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen eintreten werde.

"Wir wollen die Richtung der Politik verändern", sagte Lindner. Wenn eine neue Regierung "nur mit anderen Farben" das gleiche wie die große Koalition mache, "wäre das ein Wählerbeschaffungsprogramm für Protestparteien". Union, SPD und Grüne seien in wesentlichen Punkten "ununterscheidbar" geworden und hätten die politische Mitte geräumt. Diese Lücke wolle die FDP füllen.

Lindner signalisierte zwar Gesprächsbereitschaft für eine Jamaika-Koalition. Die Liberalen seien "selbstverständlich bereit zur Übernahme von Verantwortung". Mögliche Gemeinsamkeiten mit den Grünen sieht er dabei bei der Reform des Bildungsföderalismus, der Frage bürgerlicher Freiheitsrechte und bei Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes für schnelles Internet.

Erneut verwies der FDP-Vorsitzende allerdings auf die zehn "Trendwenden für Deutschland", die seine Partei als Messlatte für eine mögliche Regierungsbeteiligung formuliert hatte. "Es hat sich nichts geändert", sagte er. "Daran fühlen wir uns nach der Wahl auch gebunden." Wenn die FDP keinen Richtungswechsel bewirken könne, dann werde die Partei Wählern eine "seriöse, bürgerliche, staatstragende Adresse auf der Oppositionsbank" geben.

Unter anderem stellt sich die FDP in der Europapolitik gegen die Umwandlung der Eurozone in eine "Transferunion" mit einem gemeinsamen Budget. Außerdem fordern die Liberalen Steuersenkungen in zweistelliger Milliardenhöhe sowie ein Einwanderungsgesetz, das zwischen einem "vorübergehenden humanitären Schutz für Flüchtlinge" und qualifizierter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt unterscheidet.

Zum Knackpunkt einer Zusammenarbeit mit den Grünen könnte die Umweltpolitik werden: Während die Ökopartei ein Ende des Verbrennungsmotors bis 2030 fordert, lehnen die Liberalen Verbote von Dieselautos und Benzinern strikt ab. Lindner betonte, die FDP stehe zu den Pariser Klimazielen. Unterschiede zu den Grünen gebe es aber bei den Wegen, um diese Ziele zu erfüllen. Statt staatlicher Subventionen wolle seine Partei die Ziele mit marktwirtschaftlichen Instrumenten erreichen.

Generalsekretärin Nicola Beer sagte, dass die FDP die Koalitionsgespräche "in aller Ruhe und Gelassenheit" angehen werde. Mit öffentlichen Äußerungen werde sich die Partei zurückhalten, um eine vertrauensbildende Atmosphäre zu schaffen.

Die FDP war am Sonntag mit 10,7 Prozent in den Bundestag zurückgekehrt und ist dort künftig mit 80 Abgeordneten vertreten. Bei der ersten Fraktionssitzung waren 79 Abgeordnete anwesend. Nach Angaben von Teilnehmern ging es vor allem um technische Fragen der Fraktionsneugründung und weniger um inhaltliche Debatten.

Neben Buschmann wurden auch die Abgeordneten Stefan Ruppert und Florian Toncar zu Parlamentarischen Geschäftsführern gewählt. Ihnen kommt nun die Aufgabe zu, die Fraktion in Gründung aufzubauen. Den vollen Fraktionsstatus bekommt die FDP dann, wenn der Bundestag das erste Mal zusammentritt. Das muss spätestens 30 Tage nach der Wahl geschehen.