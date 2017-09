Linke demonstrieren gegen Macrons Arbeitsmarktreform in Frankreich

Mit einer Großdemonstration in Paris will der französische Linkspolitiker Jean-Luc Mélenchon heute (14.00 Uhr) gegen die Arbeitsmarktreform von Staatschef Emmanuel Macron protestieren. Die Organisatoren hoffen auf zehntausende Teilnehmer. Mélenchon kritisiert die am Freitag per Verordnung umgesetzte Reform als Abbau von Arbeitnehmerrechten und als "Sozialstaatsstreich". Zuletzt hatte es zwei von Gewerkschaften organisierte Protesttage gegen die Lockerung des Arbeitsrechts gegeben.

Der Abgeordnete Mélenchon ist derzeit Frankreichs profiliertester Oppositionspolitiker. Der Anführer der Bewegung "La France insoumise" (Das unbeugsame Frankreich) und frühere Chef der französischen Linkspartei hatte bei der Präsidentschaftswahl im Frühjahr für Furore gesorgt und war Vierter geworden.