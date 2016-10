Linke lehnt Steinmeier als Bundespräsidenten-Kandidat ab

Der von den Sozialdemokraten als Kandidat für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck in Stellung gebrachte Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) stößt bei der Linkspartei auf Ablehnung. Steinmeier sei für die Linke "unwählbar", sagte Parteichef Bernd Riexinger den Dortmunder "Ruhr Nachrichten" vom Montag. SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte sich am Wochenende für Steinmeier als neuen Bundespräsidenten ausgesprochen.

Riexinger begründete seine Absage damit, dass Steinmeier "einer der Architekten der Agenda 2010" des früheren SPD-Kanzlers Gerhard Schröder sei. Dieses Reformpaket habe "die Armut in die Mitte der Gesellschaft gebracht und die Spaltung zwischen Arm und Reich vertieft".

Davon abgesehen bezeichnete es der Linken-Chef als "selbstherrlich, wenn die Koalitionsparteien einen der ihren ins nächste Amt schieben, während die Regierungsbank noch warm ist". Damit wäre die Chance verpasst, "eine Persönlichkeit zum Bundespräsidenten zu machen, die unabhängig als Repräsentant der Bürgerinnen und Bürger auftritt und sich glaubhaft für soziale Gerechtigkeit und eine friedliche Welt stark macht".

Skeptisch äußerte sich auch der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch. "Steinmeier wäre für die Linke ein schwieriger Kandidat", sagte Bartsch dem Berliner "Tagesspiegel". Allerdings habe der SPD-Politiker in der Außenpolitik "durchaus positive Akzente" gesetzt. So lange nicht klar sei, wer gegen wen in der Bundesversammlung antrete, sei es zu früh zu sagen, wie die Vertreter der Linken in der Bundesversammlung entscheiden werden.

Nachdem sich bereits eine Reihe von SPD-Politikern für Steinmeier als Gauck-Nachfolger stark gemacht hatten, schlug auch Gabriel den Außenminister für das höchste Staatsamt vor. Gefragt sei ein Bewerber, "der unser Land repräsentieren kann, aber auch die Herausforderungen unserer Zeit kennt und Antworten darauf hat", sagte der SPD-Parteichef der "Bild"-Zeitung. "Die SPD hat bereits einen Kandidaten, auf den all das zutrifft: Frank-Walter Steinmeier."

Steinmeier äußerte sich bislang nicht klar zu seinen Ambitionen. In der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" sagte er am Sonntagabend zu der Frage einer möglichen Kandidatur für das Bundespräsidentenamt, er beschäftigte sich mit anderen Dingen. "Ich werde mich mit aller Kraft auf die Krisen und Konflikte in dieser Welt und den deutschen Beitrag konzentrieren, der zur Lösung vielleicht etwas beitragen kann", sagte er. "Das ist das, was mich beschäftigt, anderes nicht."

Auch bei CDU und CSU gibt es deutlichen Widerstand gegen einen Wechsel Steinmeiers ins Schloss Bellevue. Union und SPD bemühen sich, einen gemeinsamen Bewerber für die Gauck-Nachfolge zu finden. Bislang blieb die Suche der großen Koalition nach einem Konsens-Kandidaten aber ergebnislos.

Gauck will aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht erneut kandidieren. Sein Nachfolger wird am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt. Dort ist die Union stärkste Kraft, verfügt aber nicht über die in den ersten beiden Wahlgängen erforderliche absolute Mehrheit. Denkbar wäre neben einem gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD auch ein Bündnis von SPD, Grünen und Linkspartei mit Unterstützung der Piraten. Im dritten Wahlgang würde eine relative Mehrheit reichen.