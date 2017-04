Linken-Spitze stellt in Berlin Kernpunkte des Wahlprogramms vor

Inmitten der Debatte über künftige Koalitionen präsentieren die Linken heute ihr Wahlprogramm: Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen in Berlin die Kernpunkte vor, mit denen die Partei in die Bundestagswahl ziehen will.

Am Wochenende hatte der Parteivorstand den Leitantrag zum Wahlprogramm für den Parteitag im Juni beraten. Auf dem Parteitag in Hannover sollen die Delegierten das Programm beschließen. Die Linke drängt SPD und Grüne, vor der Bundestagswahl am 24. September ein Bekenntnis für ein rot-rot-grünes Bündnis abzulegen. Bei der SPD waren am Wochenende aber skeptische Töne dazu vernehmbar.