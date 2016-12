Lkw rast in Berliner Weihnachtsmarkt - viele Tote und Verletzte

In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast - mindestens neun Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet. Es habe zudem mindestens 50 Verletzte gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend der Nachrichtenagentur AFP. Es werde geprüft, ob es sich um einen Anschlag handle. Die Bundesanwaltschaft übernahm nach Angaben von Justizminister Heiko Maas (SPD) Ermittlungen auf.

Der Fahrer des Lkw wurde vermutlich festgenommen: Es sei ein Mann, bei dem es sich offenbar um den Fahrer handle, gefasst worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der Beifahrer sei tot.

Der Sattelzug war von der Seite Kantstraße/Budapester Straße in der Nähe des Bahnhofs Zoo kommend mehrere Meter über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Danach sei er zurück auf die Budapester Straße gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Passanten berichteten nach Angaben des Berliner "Tagesspiegel" von einem lauten Knall. Zahlreiche Rettungswagen sowie Einsatzfahrzeuge der Polizei seien vor Ort, berichtete ein AFP-Reporter vom Breitscheidplatz.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin sind unter den Verletzten auch vier Schwerverletzte. Der Weihnachtsmarkt wurde weiträumig abgesperrt. Zahlreiche Polizisten mit Maschinengewehren waren zu sehen.

Die Polizei rief die Bewohner der Hauptstadt zur Ruhe auf. "Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte", schrieb die Polizei am Montagabend auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht in Kontakt mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend über den Internetdienst Twitter mit. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Seibert.

Bundespräsident Joachim Gauck äußerte sich "bestürzt". "Das ist ein schlimmer Abend für Berlin und unser Land", erklärte Gauck am Abend in Berlin. "Auch wenn wir noch nicht viel über die Hintergründe des schrecklichen Geschehens auf dem Berliner Weihnachtsmarkt wissen: Ich bin in Gedanken bei den Opfern, bei ihren Angehörigen, bei allen Menschen, die um Familienangehörige oder Freunde fürchten." Gauck dankte zudem den Helfern und Sicherheitskräften für ihren Einsatz.

Berlins Bürgermeister Müller rief zur Ruhe auf. Die Situation sei unter Kontrolle, Krankenhäuser wie die Charité sei darauf eingestellt, viele Verletzte aufzunehmen, sagte Müller am Abend im Rundfunk Berlin-Brandenburg. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern und Verletzten", sagte Müller, der sich am Unglücksort befand, weiter.

Der französische Präsident François Hollande sprach Deutschland seine "Solidarität" und sein "Mitgefühl" aus. "Die Franzosen teilen die Trauer der Deutschen angesichts dieser Tragödie, die ganz Europa trifft", erklärte die französische Präsidentschaft in Paris. Die Spitzen der Europäischen Union reagierten ebenfalls mit Bestürzung.