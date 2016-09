Londoner Gericht verurteilt islamistischen Prediger zu fünfeinhalb Jahren Haft

Weil er zur Unterstützung der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) aufgerufen hatte, ist ein in Großbritannien bekannter islamistischer Prediger zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht in London begründete das Strafmaß am Dienstag damit, dass Anjem Choudary "gefährlich und berechnend" sei und keinerlei Reue gezeigt habe. Anhänger des 49-Jährigen störten die Urteilsverkündung mit "Allahu Akbar"-Rufen (Gott ist groß) von den Zuschauerrängen.

Der Anwalt Choudary hatte dem IS-Anführer und selbsterklärten Kalifen Abu Bakr al-Bagdadi die Treue geschworen und sich in Videos auf der Videoplattform YouTube für die Dschihadisten stark gemacht. Choudary wird zudem verdächtigt, seit mehr als 20 Jahren Kämpfer für Terrorgruppen rekrutiert zu haben, und war den britischen Sicherheitsdiensten bereits seit langem ein Dorn im Auge.

Mitangeklagt war ein Vertrauter des Predigers. Mizanur Rahman muss ebenfalls fünfeinhalb Jahre ins Gefängnis. Die beiden Männer waren bereits Ende Juli der Unterstützung des IS schuldig befunden worden, doch stand die Verkündung des Strafmaßes noch aus.

Choudary war seit Anfang der 2000er Jahre eine zentrale Figur der islamistischen Szene in London. Zeitweise hatte der pakistanischstämmige Prediger mit dem grau melierten Bart die Führung der inzwischen verbotenen Islamistengruppe Al-Muhajiroun inne, die zur Einführung der islamischen Rechtssprechung in Großbritannien kämpfte.

Im Jahr 2011 sorgte er für Schlagzeilen mit einer provokanten Kundgebung für den Al-Kaida-Führer Osama bin Laden, bei dem Anhänger seiner Bewegung vor der US-Botschaft eine US-Flagge verbrannten. Im September 2014 war Choudary zusammen mit seinem Mitangeklagten Rahman unter dem Verdacht festgenommen worden, Beziehungen zu Terrorgruppen unterhalten zu haben. Sie kamen jedoch schon einen Tag später wieder auf freien Fuß, weil sie der Polizei zufolge keine unmittelbare Bedrohung darstellten.