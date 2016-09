Luftangriffe in Syrien nach Ende der Waffenruhe mit aller Härte fortgesetzt

Nach der Beendigung der Waffenruhe sind die Kämpfe in Syrien mit aller Härte fortgesetzt worden. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden am Montagabend bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo 32 Zivilisten getötet, darunter auch zwölf Hilfsmitarbeiter, die bei Attacken auf einen Konvoi mit humanitären Hilfen starben. Die syrische Armee hatte die Waffenruhe am Nachmittag für beendet erklärt.

Der UNO zufolge wurden mindestens 18 Lastwagen mit Hilfsladungen bei Angriffen in Orum al-Kubra westlich von Aleppo beschädigt. Sie gehörten zu einem Konvoi von 31 Fahrzeugen der UNO sowie des Roten Halbmonds, die 78.000 Menschen in Orum al-Kubra versorgen wollten. UN-Vertreter Stephen O'Brien äußerte sich "zutiefst besorgt". Angaben zu möglichen Todesopfern konnte die UNO zunächst aber nicht machen.

Die Beobachtungsstelle erklärte hingegen, bei den Angriffen in Orum al-Kubra seien insgesamt zwölf Mitarbeiter des Roten Halbmonds und Fahrer der Lastwagen getötet worden. Eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz erklärte, die Lage vor Ort sei "sehr chaotisch".

Insgesamt wurden bei Luftangriffen in der Provinz Aleppo am Montagabend nach Angaben der Aktivisten 32 Zivilisten getötet, darunter sechs Menschen in der Stadt Aleppo. Ein AFP-Reporter in Aleppo berichtete von ununterbrochenen Bombardierungen, Krankenwagen mit heulenden Sirenen rasten durch den östlichen Teil der umkämpften Stadt.

Das russische Militär, das die syrische Führung unterstützt, erklärte, die Aufständischen hätten einen Großangriff auf Stellungen außerhalb von Aleppo gestartet, die von der Regierung gehalten werden. Darauf hätten die Regierungstruppen mit "massiver Artillerie" reagiert.

Die syrische Armee hatte am Montagnachmittag die vor einer Woche in Kraft getretene Waffenruhe für beendet erklärt. Sie sei von den Aufständischen "in keinem einzigen Punkt eingehalten worden". Die Rebellen hätten die Feuerpause mehr als 300 Mal verletzt, hieß es. Die Waffenruhe hätte "eine reale Gelegenheit sein können, das Blutvergießen zu stoppen, aber die bewaffneten terroristischen Gruppen haben das Abkommen missachtet".

Schon vor der Erklärung der syrischen Armee sagte der russische General Sergej Rudskoj, die "einseitige Einhaltung" der Waffenruhe durch die syrischen Regierungstruppen habe "keinen Sinn" mehr.

US-Außenminister John Kerry erklärte, die Bedingungen für eine militärische Zusammenarbeit Washingtons und Moskaus gegen Dschihadisten seien noch immer nicht erfüllt. Die erhoffte Waffenruhe für die Bereitstellung humanitärer Hilfe sei nicht erreicht worden. Die USA und Russland hatten die Waffenruhe gemeinsam ausgehandelt.