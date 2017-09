Lufthansa könnte insgesamt bis zu 78 Maschinen von Air Berlin übernehmen

Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa könnte bis zu 78 Maschinen von der insolventen Air Berlin übernehmen. Mehr werde die Lufthansa aus kartellrechtlichen Gründen nicht machen können, "da sind wir an der Grenze", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwochabend in Frankfurt am Main. Derzeit hat Lufthansa demnach einen Marktanteil von 34 Prozent in Deutschland. Für Langstreckenflieger von Air Berlin habe Lufthansa kein Angebot abgegeben, gab Spohr Einzelheiten der Lufthansa-Offerte bekannt.

Lufthansa hat derzeit für seine Billig-Tochter Eurowings 38 Maschinen samt Personal von Air Berlin geleast. Spohr sagte, es sei "oberste Priorität", diese Flugzeuge zu sichern. Darüber hinaus könne Lufthansa "um weitere 20 bis 40 Flugzeuge wachsen". Spohr zeigte sich "zuversichtlich", dass die Kartellbehörden "das, was wir uns vorstellen" auch genehmigen werden. Air Berlin verfügt über 144 Flugzeuge.

Der Gläubigerausschuss von Air Berlin trifft sich am Donnerstag, um die Angebote für die insolvente Airline zu begutachten. Der Aufsichtsrat soll am Montag entscheiden. Neben Lufthansa haben der britische Billigflieger Easyjet und der österreichische Unternehmer Niki Lauda gemeinsam mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook und dessen Airline Condor für Teile von Air Berlin bieten. Eine Offerte soll Medienberichten zufolge auch die British-Airways-Mutter IAG abgegeben haben. Der Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl will Air Berlin als Ganzes übernehmen.