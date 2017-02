Lufthansa und Cockpit legen Streit um Pilotengehälter bei

Die Lufthansa hat sich mit ihren Piloten auf eine Gehaltserhöhung um rund 8,7 Prozent geeinigt. Mit dieser Teillösung für den jahrelangen Tarifstreit folgten beide Seiten einer Empfehlung des Schlichters Gunter Pleuger. Weil die Lufthansa gleichzeitig wegen der entstehenden Millionenkosten 40 neue Flugzeuge außerhalb des Konzerntarifvertrags fliegen lassen will, nannte das ebenfalls in Tarifverhandlungen stehende Bordpersonal den Kompromiss einen "Super-GAU".

Der für die 5400 Piloten von Lufthansa, Lufthansa Cargo und Germanwings geltende Tarifkompromiss umfasst vier Stufen. Die Bezüge werden rückwirkend zum 1. Januar 2016 um zwei Prozent angehoben und zum 1. Januar 2017 um 2,3 Prozent, wie die Lufthansa am Mittwoch erläuterte. Für 2018 und 2019 sind weitere Steigerungen um 2,4 Prozent und 2,0 Prozent vorgesehen. Außerdem gibt es eine Einmalzahlung von durchschnittlich 5000 bis 6000 Euro pro Vollzeitbeschäftigten, was laut Cockpit etwa einem halben Monatsgehalt entspricht.

Der Fluggesellschaft entstehen durch den Schlichterspruch nach eigenen Angaben Zusatzkosten von rund 85 Millionen Euro pro Jahr plus rund 30 Millionen für die Einmalzahlung. Diese Ausgaben sollen dadurch kompensiert werden, dass die Besatzung von 40 dem Konzern noch zugehenden Flugzeugen "außerhalb des Konzerntarifvertrags" bezahlt werden soll.

Die Lufthansa will die Einzelheiten zum Betrieb dieser Flugzeuge in den kommenden Wochen konkretisieren. Der Konzern sicherte dem Boden- und Kabinenpersonal zu, deren Beschäftigungsperspektiven würden nicht belastet.

Allerdings zweifelt die Flugbegleiter-Organisation Ufo an dieser Zusicherung. "Für uns sind die verkündeten Folgen des nun gefundenen Schlichterspruchs ein Super-GAU", sagte Ufo-Tarifvorstand Nicoley Baublies der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Alle Befürchtungen des Boden- und Kabinenpersonals seien wahr geworden: Es gebe keine Gesamtlösung und in der Folge würden Arbeitsplätze gleich andernorts mit ausgelagert.

Baublies sagte, diese Lösung sei insofern frustrierend, als Ufo monatelang mit dem Management konstruktiv gerungen habe. Nun laufe alles auf "Tarifflucht" hinaus. "Das ist ein Unding." Er glaube auch nicht, dass die Lufthansa nun etwas gewonnen habe. Das Thema Gehaltserhöhungen mit den Piloten sei zwar ausverhandelt, zehn weitere Tarifverträge zwischen beiden Seiten seien aber weiter offen.

Tatsächlich ist mit dem Schlichterspruch der langwierige und immer wieder von Streiks begleitete Tarifstreit zwischen Lufthansa und Cockpit noch nicht beendet. Strittig sind noch mehrere andere Themen. Die Gespräche dazu sollen fortgesetzt werden, wie die Lufthansa betonte.

Über die Annahme des Schlichterspruchs zur Vergütung entscheiden nun noch die Cockpit-Mitglieder in einer Urabstimmung. Cockpit-Sprecher Markus Wahl nannte den Kompromiss für die Piloten "gerade so akzeptabel". Von ihnen werde maximale Kompromissbreitschaft verlangt. Das Ergebnis der Urabstimmung soll nach Gewerkschaftsangaben Ende März vorliegen.

Die Lufthansa erklärte, mit Cockpit nun Kostenentlastungen an anderer Stelle finden zu wollen, um die Wachstumsfähigkeit der Fluggesellschaft zu sichern.